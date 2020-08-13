В Великобритании "снизили" число умерших от коронавируса на пять тысяч

В Великобритании изменилась методика подсчёта количества умерших от коронавируса, об этом сообщила Служба общественного здравоохранения Соединённого Королевства.

Теперь количество летальных исходов в стране равняется 41 329. По сравнению с предыдущими данными, основанными на другом методе подсчёта, оно снизилось на 5377 (12%).

Отныне Великобритания признаёт смертью от коронавируса лишь те случаи, которые произошли в течение 28 дней после подтверждённого в лаборатории положительного теста.

Министр здравоохранения королевства Мэтт Хэнкок счёл, что количество летальных исходов от CoViD-19 завышено, поскольку в статистику включаются все люди, у которых подтвердилась инфекция, вне зависимости от времени заражения и реальной причины смерти.

Тем не менее раз в неделю помимо официальных данных британский Минздрав будет публиковать информацию о смертности в течение 60 дней после диагностирования коронавируса. В настоящее время тесты показали положительный результат у 312 789 человек, из них за последние сутки заразилось 1009, 78 скончались.

Изменение способа подсчёта не повлияло на положение Великобритании в списке стран с наибольшим числом умерших от CoViD-19 — пятое место в мире и первое в Европе.