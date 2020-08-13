Названа опасность популярных школьных причёсок девочек

Врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева объяснила, в чём состоит опасность популярной школьной причёски для девочек — тугих косичек.
С одной стороны, собранные волосы — это и школьное требование, и медицинская рекомендация, чтобы распущенные пряди не падали на глаза и не портили зрение. С другой, по словам доктора, постоянное ношение хвостиков, кос и пучков негативно сказывается на коже головы.
Врач отметила, что стягивание травмирует волосяные луковицы, а фолликулы могут атрофироваться. При этом возникает такое явление, как тракционная алопеция — облысение из-за чрезмерного вытягивания.
— Постоянное натяжение приводит к поредению волос на определённых участках головы. В основном страдают височные зоны, фронтально лобно-теменная зона, — пояснила Нагайцева в интервью радио Sputnik.
Она напомнила, что тракционная алопеция лечится только при помощи хирургической трансплантации. Эта процедура не только дорого стоит, но и имеет ряд ограничений: пагубные процессы продолжатся, если не прекратить излишне натягивать волосы.
Учёные доказали, что седые волосы могут сами вернуть свой первоначальный цветДля этого исследования специалисты проанализировали 397 отдельных волос.
Доктор подчеркнула, что особенно вредно заплетать тугие косички на ночь, как делают многие мамы, чтобы сэкономить время на сборы в школу. Трихолог порекомендовала распускать волосы после школы и во время сна или собирать их в лёгкий хвост, не натягивая слишком сильно.
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