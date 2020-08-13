Названа опасность популярных школьных причёсок девочек

Врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева объяснила, в чём состоит опасность популярной школьной причёски для девочек — тугих косичек.

С одной стороны, собранные волосы — это и школьное требование, и медицинская рекомендация, чтобы распущенные пряди не падали на глаза и не портили зрение. С другой, по словам доктора, постоянное ношение хвостиков, кос и пучков негативно сказывается на коже головы.

Врач отметила, что стягивание травмирует волосяные луковицы, а фолликулы могут атрофироваться. При этом возникает такое явление, как тракционная алопеция — облысение из-за чрезмерного вытягивания.

— Постоянное натяжение приводит к поредению волос на определённых участках головы. В основном страдают височные зоны, фронтально лобно-теменная зона, — пояснила Нагайцева в интервью радио Sputnik.

Она напомнила, что тракционная алопеция лечится только при помощи хирургической трансплантации. Эта процедура не только дорого стоит, но и имеет ряд ограничений: пагубные процессы продолжатся, если не прекратить излишне натягивать волосы.

Доктор подчеркнула, что особенно вредно заплетать тугие косички на ночь, как делают многие мамы, чтобы сэкономить время на сборы в школу. Трихолог порекомендовала распускать волосы после школы и во время сна или собирать их в лёгкий хвост, не натягивая слишком сильно.