Суд ограничил в родительских правах отца, бросившего маленьких сыновей в Шереметьево

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре ограничил в правах Виктора Гаврилова, оставившего двух своих детей в аэропорту Шереметьево в январе этого года. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Суд установил, что ответчик 26 января оставил несовершеннолетних сыновей в помещении аэропорта, "являющегося источником повышенной опасности и местом массового скопления людей". Таким образом, были удовлетворены требования матери.

Также с мужчины взысканы алименты на содержание детей.

На этой неделе суд приступил к рассмотрению дела Гаврилова. Он обвиняется по статьям "Оставление в опасности" и "Кража". По версии следствия, мужчина похитил 100 тысяч рублей при помощи мобильного банковского приложения. Свою вину Гаврилов признавать отказался.

Напомним, эта история вызвала широкий резонанс. После того как мужчина оставил сыновей пяти и восьми лет в московском аэропорту и улетел в Ростов-на-Дону, на него завели уголовное дело. Мать детей согласилась забрать их к себе, но супруг попросил детского омбудсмена Анну Кузнецову не отдавать ребят.