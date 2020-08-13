Суд ограничил в родительских правах отца, бросившего маленьких сыновей в Шереметьево

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре ограничил в правах Виктора Гаврилова, оставившего двух своих детей в аэропорту Шереметьево в январе этого года. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.
Суд установил, что ответчик 26 января оставил несовершеннолетних сыновей в помещении аэропорта, "являющегося источником повышенной опасности и местом массового скопления людей". Таким образом, были удовлетворены требования матери.
Также с мужчины взысканы алименты на содержание детей.
СК опубликовал кадры допроса отца, оставившего детей в ШереметьевоСотрудники ведомства выясняют, почему Гаврилов бросил детей в московском аэропорту.
На этой неделе суд приступил к рассмотрению дела Гаврилова. Он обвиняется по статьям "Оставление в опасности" и "Кража". По версии следствия, мужчина похитил 100 тысяч рублей при помощи мобильного банковского приложения. Свою вину Гаврилов признавать отказался.
Напомним, эта история вызвала широкий резонанс. После того как мужчина оставил сыновей пяти и восьми лет в московском аэропорту и улетел в Ростов-на-Дону, на него завели уголовное дело. Мать детей согласилась забрать их к себе, но супруг попросил детского омбудсмена Анну Кузнецову не отдавать ребят.
Из-за беременности женщина не могла сама приехать за ними, поэтому детей решили передать бабушке, которая живёт в Комсомольске-на-Амуре. В ночь на 1 февраля мальчики были доставлены в Хабаровск. После того как бабушка и дедушка по линии матери взяли над ребятами временное опекунство, пожилой женщине начали поступать угрозы от Гаврилова. Позже его задержали и арестовали.