Народный художник России Михаил Переяславец скончался на 72-м году жизни

Скончался народный художник России и скульптор Михаил Переяславец. Об этом сообщили в Российской академии художеств.

— Не стало Михаила Владимировича Переяславеца, — приводит ТАСС текст сообщения.

В пресс-службе академии уточнили, что дата и место похорон художника станут известны позднее.

Переяславец родился в 1949 году в Москве. Он окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова в 1974 году, а с 1976 года работал в Студии военных художников имени Грекова.

Михаил Владимирович является автором множества памятников, в том числе Александру Вампилову и Александру Пушкину в Иркутске, воинам-десантникам и Василию Сурикову в Москве, а также маршалу Советского Союза Ивану Коневу в парке культуры и отдыха Вооружённых сил Российской Федерации "Патриот".