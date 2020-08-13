Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Народный художник России Михаил Переяславец скончался на 72-м году жизни

Дата и место похорон знаменитого скульптора станут известны позднее.

75
Post cover

Михаил Переяславец Фото © grekovstudio.ru

Скончался народный художник России и скульптор Михаил Переяславец. Об этом сообщили в Российской академии художеств.

Не стало Михаила Владимировича Переяславеца, — приводит ТАСС текст сообщения.

В пресс-службе академии уточнили, что дата и место похорон художника станут известны позднее.

В Италии умерла актриса Франка Валери. Она отпраздновала столетие 31 июля

Смерть наступила, когда артистка спала.

Переяславец родился в 1949 году в Москве. Он окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова в 1974 году, а с 1976 года работал в Студии военных художников имени Грекова.

Михаил Владимирович является автором множества памятников, в том числе Александру Вампилову и Александру Пушкину в Иркутске, воинам-десантникам и Василию Сурикову в Москве, а также маршалу Советского Союза Ивану Коневу в парке культуры и отдыха Вооружённых сил Российской Федерации "Патриот".

Ранее Лайф сообщал о смерти театрального продюсера Галины Боголюбовой.

Выбор редакции

Loading...