Брошенные отцом в Шереметьево дети доставлены из Москвы в Хабаровск
Они отдохнут после перелёта и отправятся в Комсомольск-на-Амуре к бабушке.
Двоих мальчиков, которых отец бросил в аэропорту Шереметьево, доставили из Москвы в Хабаровск, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Представитель властей добавил, что ребята немного отдохнут после перелёта, а после отправятся в Комсомольск-на-Амуре, где 2 февраля будут переданы бабушке. В Москве их провожала детский омбудсмен Анна Кузнецова.
— Но самое главное — рядом должен быть человек, который их не оставит. Дети теперь будут жить вместе с бабушкой, на неё оформляется временная опека, о бабушке мальчики тепло отзываются, — подчеркнула омбудсмен во время прощания.
Напомним, Лайф сообщал, что 41-летний отец 26 января вместе с сыновьями 2011 и 2014 года рождения прилетел из Хабаровска в Москву. Оставив обоих детей в терминале D аэропорта Шереметьево, он улетел в Ростов-на-Дону. После этого на него завели уголовное дело, СК публиковал кадры допроса. Мать детей согласилась забрать их к себе, но супруг попросил детского омбудсмена Анну Кузнецову не отдавать мальчиков. Женщина повторно вышла замуж и сейчас находится на седьмом месяце беременности, поэтому не может сама приехать за ними. Детей решили передать бабушке.