Брошенные отцом в Шереметьево дети доставлены из Москвы в Хабаровск

Они отдохнут после перелёта и отправятся в Комсомольск-на-Амуре к бабушке.

Двоих мальчиков, которых отец бросил в аэропорту Шереметьево, доставили из Москвы в Хабаровск, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Представитель властей добавил, что ребята немного отдохнут после перелёта, а после отправятся в Комсомольск-на-Амуре, где 2 февраля будут переданы бабушке. В Москве их провожала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

— Но самое главное — рядом должен быть человек, который их не оставит. Дети теперь будут жить вместе с бабушкой, на неё оформляется временная опека, о бабушке мальчики тепло отзываются, — подчеркнула омбудсмен во время прощания.