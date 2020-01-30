Детей, которых отец оставил в Шереметьево, передадут бабушке
Такое решение приняли в аппарате Анны Кузнецовой.
Мальчиков, брошенных отцом в аэропорту Шереметьево, передадут их бабушке по матери, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в России Анну Кузнецову.
— В итоге мы пришли к единогласному мнению, к единогласной позиции. На данный момент это передача детей бабушке, — сообщила омбудсмен во время рабочей встречи.
Накануне вместе с сотрудниками своего аппарата Анна Кузнецова посетила социальные учреждения в Хабаровском крае, в которых находились эти дети, а также побеседовала с их родственниками.
Напомним, 26 января 41-летний мужчина вместе с сыновьями 2011 г.р. и 2014 г.р. прилетел из Хабаровска в Москву. Он оставил мальчиков в терминале D аэропорта Шереметьево, а сам улетел в Ростов-на-Дону. На мужчину завели уголовное дело об оставлении в опасности.
Фото © Instagram / kseniya_mishonova