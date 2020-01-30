Детей, которых отец оставил в Шереметьево, передадут бабушке

Такое решение приняли в аппарате Анны Кузнецовой.

Мальчиков, брошенных отцом в аэропорту Шереметьево, передадут их бабушке по матери, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в России Анну Кузнецову.

— В итоге мы пришли к единогласному мнению, к единогласной позиции. На данный момент это передача детей бабушке, — сообщила омбудсмен во время рабочей встречи.

Накануне вместе с сотрудниками своего аппарата Анна Кузнецова посетила социальные учреждения в Хабаровском крае, в которых находились эти дети, а также побеседовала с их родственниками.