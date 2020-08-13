"Мы все мирные". В Минске демонстранты спокойно обсудили с гаишником происходящее на протестах — видео

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В Минске демонстранты мирно побеседовали с сотрудником ГАИ и обсудили с ним происходящее на протестах в Белоруссии, в том числе силовые задержания в разных районах города. Кадры диалога опубликовал портал TUT.BY.
По словам активистов, ОМОН догонял и избивал мирных протестующих. Минчане посоветовали гаишнику подписаться на телеграм-каналы, которые публикуют видео подобного рода.
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— Постояли спокойно, похлопали. Значит, не сильно мирно, — ответил сотрудник Госавтоинспекции, не демонстрируя ни малейшей агрессии.
Он напомнил, что правоохранители могут применять силу, если человек не подчиняется законным требованиям. На это демонстранты заявили, что видели, как гаишники стащили людей с мотоциклов и начали избивать, по их мнению, беспричинно.
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— Вы, мужики, конечно, молодцы, но так не делается. Поверьте, мы все мирные, — сказали напоследок горожане.
Напомним, акции протеста в городах Белоруссии продолжаются с 9 августа. Митингующие не согласны с результатами прошедших в республике президентских выборов, победителем которых признан действующий президент Александр Лукашенко. Число задержанных приближается к шести тысячам.