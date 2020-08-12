Госсекретарь США допустил введение санкций против Белоруссии и прекращение поставок нефти

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в отношении Белоруссии могут быть введены санкции и приостановлены поставки нефти из-за событий, происходящих в стране.

— Я уверен, что мы рассмотрим каждый из этих вопросов, необходимо отметить критерии, — сказал Помпео в интервью Радио "Свободная Европа".

Госсекретарь добавил, что Вашингтон будет сотрудничать с Евросоюзом по реагированию на события в Белоруссии.

Ранее Помпео назвал выборы в Белоруссии несправедливыми и несвободными.