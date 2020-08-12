Госсекретарь США допустил введение санкций против Белоруссии и прекращение поставок нефти

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в отношении Белоруссии могут быть введены санкции и приостановлены поставки нефти из-за событий, происходящих в стране.
— Я уверен, что мы рассмотрим каждый из этих вопросов, необходимо отметить критерии, — сказал Помпео в интервью Радио "Свободная Европа".
Госсекретарь добавил, что Вашингтон будет сотрудничать с Евросоюзом по реагированию на события в Белоруссии.
Ранее Помпео назвал выборы в Белоруссии несправедливыми и несвободными.
Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в БелоруссииТам считают, что при провале инициативы против Минска могут быть введены европейские и национальные санкции.
Напомним, в Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста против результатов прошедших в стране президентских выборов. Победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Правоохранители начали жёстко задерживать народ на улицах, число взятых под стражу приближается к шести тысячам.