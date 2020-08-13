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СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл тайно купили дом в Санта-Барбаре

Отмечается, что пара переехала в особняк ещё в июле.

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Фото © PA Wire / PA Images

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл тайно приобрели дом в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Там они планируют спокойно проживать с сыном Арчи, сообщает Page Six.

Как отмечает издание, пара переехала в особняк ещё в июле. При этом приобрести дом супруги смогли на свои деньги. Как отметил инсайдер, это первый объект недвижимости, которым они завладели.

Это было особенное время для них как для пары и как для семьи — пока в течение шести недель с момента переезда удавалось сохранить всё в тайне, — сказано в материале издания.

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Доказательств они не привели.

В районе, где Гарри и Меган купили дом, проживают друзья семьи — знаменитые телеведущие Опра Уинфри и Эллен Дедженерес.

При этом другие подробности сделки, а также цена особняка не раскрываются.

Напомним, в конце марта вступил в силу отказ пары от всех титулов, после чего Гарри и Меган переехали в США и поселились на вилле 50-летнего голливудского продюсера Тайлера Перри в Калифорнии. Ранее их заметили возле центра искусственного оплодотворения.

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