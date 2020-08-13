СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл тайно купили дом в Санта-Барбаре

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл тайно приобрели дом в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Там они планируют спокойно проживать с сыном Арчи, сообщает Page Six.
Как отмечает издание, пара переехала в особняк ещё в июле. При этом приобрести дом супруги смогли на свои деньги. Как отметил инсайдер, это первый объект недвижимости, которым они завладели.
— Это было особенное время для них как для пары и как для семьи — пока в течение шести недель с момента переезда удавалось сохранить всё в тайне, — сказано в материале издания.
Авторы книги о принце Гарри и Меган Маркл считают, что хакер из России похитил их неудачные фотоДоказательств они не привели.
В районе, где Гарри и Меган купили дом, проживают друзья семьи — знаменитые телеведущие Опра Уинфри и Эллен Дедженерес.
При этом другие подробности сделки, а также цена особняка не раскрываются.
Напомним, в конце марта вступил в силу отказ пары от всех титулов, после чего Гарри и Меган переехали в США и поселились на вилле 50-летнего голливудского продюсера Тайлера Перри в Калифорнии. Ранее их заметили возле центра искусственного оплодотворения.