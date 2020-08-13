СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл тайно купили дом в Санта-Барбаре

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл тайно приобрели дом в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Там они планируют спокойно проживать с сыном Арчи, сообщает Page Six.

Как отмечает издание, пара переехала в особняк ещё в июле. При этом приобрести дом супруги смогли на свои деньги. Как отметил инсайдер, это первый объект недвижимости, которым они завладели.

— Это было особенное время для них как для пары и как для семьи — пока в течение шести недель с момента переезда удавалось сохранить всё в тайне, — сказано в материале издания.

В районе, где Гарри и Меган купили дом, проживают друзья семьи — знаменитые телеведущие Опра Уинфри и Эллен Дедженерес.

При этом другие подробности сделки, а также цена особняка не раскрываются.