Брошенных отцом в Шереметьево детей передали их бабушке

В регионе уже решили вопрос со школой для мальчиков, а они, в свою очередь, пообещали вести себя хорошо.

Брошенные в московском аэропорту Шереметьево дети встретились с бабушкой и в ближайшее время будут жить с ней в Комсомольске-на-Амуре. Об этом рассказала уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова на своей странице в Instagram.

— Мальчики, которых оставили в аэропорту, наконец-то будут спать первую ночь дома, а не в приютах. Наши юристы вместе с коллегой — уполномоченным по правам ребёнка Хабаровского края, представителями опеки обсуждают последние нюансы, — рассказала детский омбудсмен.

По её словам, в регионе уже решили вопрос со школой для мальчиков и пообещали выдать необходимые учебники в ближайшее время. Она добавила, что дети пообещали вести себя хорошо, а бабушка поблагодарила всех за то, что встреча с внуками всё же состоялась.