В США скончался публицист Игорь Ефимов, написавший книги о Кеннеди и Бродском

Советский и российский писатель Игорь Ефимов скончался в США. Об этом сообщил его друг и публицист Евгений Беркович.

— Какой кошмар — умер Игорь Ефимов! Мы с ним были в контакте до последнего дня. Он прислал мне рукопись последней (теперь уже точно последней!) книги, а сам взялся за указатель имён, — написал он в "Фейсбуке".

По словам Берковича, книга будет выпущена, однако теперь ему будет не хватать "искренней радости" Ефимова от каждого нового произведения, а также его задора и жажды новых побед.

Ефимов родился в Москве в 1937 году. В 1978-м он переехал в США, где впоследствии основал своё издательство "Эрмитаж".

Писатель является автором трёх философских трудов "Практическая метафизика", "Метаполитика" (под псевдонимом Андрей Московит) и "Стыдная тайна неравенства". Также он выпустил книгу воспоминаний об Иосифе Бродском "Нобелевский тунеядец" и историческое исследование об убийстве президента США Джона Кеннеди. Кроме того, Ефимов написал множество пьес, рассказов и романов.