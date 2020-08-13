Выкуп или смерть. В Нижнем Тагиле наконец раскрыли громкое убийство сына крупного предпринимателя

Следственный комитет пока раскрыл только имена подозреваемых — Антон, Евгений и Владимир. Они обвиняются в убийстве подростка, совершённом группой лиц по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление. Лайф разобрался в причинах и обстоятельствах жестокого преступления.

Киднеппинг и убийство

Эта история началась в январе 2003 года в Нижнем Тагиле, когда ранее судимые мужчины решили похитить сына крупного бизнесмена Сергея Чебыкина с целью выкупа. Они договорились со знакомым подростка, который предложил тому покататься на машине и привёз его в назначенное место, где сына бизнесмена похитили бандиты. Они жестоко пытали парня, пытаясь вымогать у Чебыкина несколько десятков тысяч долларов, однако деньги им получить не удалось. Отпустить подростка похитители тоже побоялись, ведь он видел их лица, да и вообще в деле участвовал его знакомый. Тогда бандиты безжалостно расправились с парнем. Тело они вывезли на автомобиле и прикопали в карьере вблизи одного из гаражных кооперативов.

Фото © Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области 1 / 3

Прокуратура ещё тогда возбудила уголовное дело, однако быстро раскрыть преступление не удалось. Несмотря на то что все эти годы длились следственные действия, сыщики вышли на след подозреваемых лишь в 2019 году. Один из них оказался инвалидом первой группы, поэтому заключения под стражу ему удалось избежать, остальные двое ожидают суда в СИЗО.

Кто такой Сергей Чебыкин

Лайф связался с отцом погибшего — бизнесменом Сергеем Чебыкиным, чтобы узнать его позицию, но тот заявил, что пока рано делать выводы: — Преждевременно говорить что-то до судебного заседания, и вообще я не хочу говорить о случившемся...

Чебыкина хорошо знают в Сургуте как бизнесмена, некогда владевшего долей в прибыльной местной охранной компании — ЧОП "Сапсан". На сегодняшний день бизнесмен числится владельцем сразу нескольких компаний с таким же названием.

Свою первую компанию "Крост НТ" Чебыкин зарегистрировал ещё в 1997 году совместно с неким Артуром Шмитсем. Бизнесмены занимались строительством домов, ремонтом помещений и торговлей. Компания была достаточно прибыльной и приносила владельцу доход. Следующую крупную компанию — "Крост" — Чебыкин основал в 2000-х. Согласно сайту "Спарк-Интерфакс", "Крост" занимается эксплуатацией нежилых помещений, а также техобслуживанием автомобилей. Кроме строительных и коммунальных компаний бизнесмен Чебыкин был совладельцем компании по продаже автомобилей "Евростройкомплект", которая была зарегистрирована в 2000 году и просуществовала всего два года.