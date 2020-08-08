Другая сторона закона. Почему следователь в Нижнем Новгороде отпустил насильника и убийцу

После недавнего нашумевшего убийства девушки в Нижнем Новгороде стало понятно, что в регионе появился серийный насильник. Как выяснилось, его можно было бы давно остановить, если бы дело не попало к одному из местных следователей. Несмотря на веские улики, он отпустил на свободу главного подозреваемого, после чего череда преступлений продолжилась.

В июле жители Нижнего Новгорода были взбудоражены убийством молодой девушки. Её обезображенное тело нашли на дне лесного болота. Руки-ноги связаны, на голове полиэтиленовый пакет. Версии гуляли разные: маньяк, любовник, подростки.

Тело опознали: 21-летняя Надежда Рысева, девушка со сложной судьбой. Круглая сирота родом из Беларуси. В Нижнем Новгороде её удочерила приёмная семья. Но отношения с опекунами не сложились: Надежда не общалась с ними. Работы у убитой не было, чем она платила за съёмное жильё — непонятно. Знакомые считают, что деньги ей мог давать ухажёр.

— Надежда тайно встречалась с мужчиной старше по возрасту. Он женат, двое детей. Иногда Надежда рассказывала об отношениях с ним. Вспыльчивый, ругался, бил. Несмотря на ссоры, любовники не расставались. Летом они стали часто ездить купаться на местные пляжи. После одной из таких поездок Надежда и пропала, — говорит близкий друг убитой.

Убитая Надежда Рысева. Фото © vk.com 1 / 3

Оперативники быстро вычислили и задержали любовника. Им оказался 34-летний Юрий Чекановский. Судя по соцсетям, он примерный семьянин со средними по российским меркам доходами. На фотографиях Юрий обнимается со счастливой женой, играет с детьми, наряжает ёлку на Новый год.

На допросе Чекановский препираться не стал и сознался в убийстве Надежды Рысевой. Якобы он задушил её на берегу и сбросил в воду. Более того, он утверждал, что о местонахождении тела в полицию сообщил анонимно он сам. Если бы не его звонок, тело могли бы не найти никогда.

Юрий Чекановский с женой. Фото © vk.com / Valya Chekanovskaya (Dyudbina)

Чекановского стали проверять на причастность к аналогичным преступлениям. Вскоре выяснилось, что его ДНК совпадает с образцами по нераскрытому делу об изнасиловании местной 13-летней школьницы в 2009 году. Тогда насильственные действия сексуального характера были совершены в заброшенном доме на краю города.

Очень добрый следователь

Прошло ещё несколько дней после задержания Юрия Чекановского, и в деле появилась третья жертва. Эту девушку зовут Екатерина. Увидев в новостях Чекановского, Екатерина сразу его узнала: именно этот мужчина пытался изнасиловать её в 2013 году, когда она ещё была несовершеннолетней.

Екатерина тогда искала вакансию помощника повара в кафе. Юрий Чекановский позвонил ей сам, представился потенциальным работодателем и предложил встретиться у автобусной остановки. Оттуда, через лес, они якобы направились к месту работы. В самой глуши Чекановский, по словам Екатерины, напал на неё. Он достал пневматический пистолет и приказал раздеться. Девушка не послушалась, начала сопротивляться и даже смогла ударить насильника в пах. А потом, улучив момент, она кубарем скатилась в овраг и сбежала. В тот же вечер Екатерина написала заявление.

Получается, что у силовиков ещё в 2013 году была возможность проверить Чекановского на похожие преступления и остановить. Но дело поручили старшему следователю следственного отдела СКР по Нижегородскому району Руслану Сутягину. Целый год от него не было ни слуху ни духу. Лишь в 2014-м Сутягин позвонил Екатерине и сообщил, что подозреваемого задержали. Правда, не по её делу, а за распитие спиртного в общественном месте.

Екатерина уверенно опознала Чекановского, тот в свою очередь во всём признался. "Зашли в лесной массив. Я взял её за руку и предложил ей вступить в половой акт. Она отказала. Я достал пневматический пистолет и сказал "раздевайся". Я сказал, что если она не разденется, то я её раздену и изнасилую. Она сказала, что будет сопротивляться. В ходе драки стала толкать меня. Я несколько раз выстрелил и ударил её", — это цитата из допроса Юрия Чекановского.

Далее произошло странное. Следователь Сутягин отказался возбуждать уголовное дело и отпустил Чекановского на все четыре стороны. Следователь якобы сказал Екатерине: "Слушай, у него семья, ребёнок. Боится, что жена узнает. Пожалей человека. Мы его не можем посадить, потому что он не снимал с вас одежду". Шокированная Екатерина с таким решением категорически не согласилась. Но буквально за несколько месяцев до нападения она осталась сиротой. Защитить, помочь ей было некому. В суды, прокуратуру она так и не пожаловалась.

Когда информация об этой истории дошла до руководства СКР, Руслан Сутягин был уволен и сам стал фигурантом уголовного дела по статье 285 УК "Злоупотребление должностными полномочиями".

— Проведены обыски и выемки документов. Будет проверяться вся работа этого следователя и принятые им решения, — сообщил журналистам руководитель следственного управления по Нижегородской области Айрат Ахметшин.

В СКР по региону Лайфу сообщили, что уголовное дело было возбуждено именно из-за того, что Руслан Сутягин шесть лет назад отпустил Юрия Чекановского. О мере пресечения для уволенного следователя речи пока не идёт. То есть он остаётся на свободе и никак не ограничен.

Халатность или интерес?

На Сутягина появились и другие жалобы. Его работой очень недовольны нижегородские бизнесмены. Бывший соучредитель ООО "Корпорация "Канцлер" Владимир Страхов рассказывает, как в 2015 году, несмотря на решения суда, не смог взыскать ущерб с бизнес-партнёра. Всё из-за того, что был сфальсифицирован акт судебных приставов. Но Сутягин якобы проигнорировал результаты почерковедческой экспертизы, отказал в возбуждении дела. Другой коммерсант, Владимир Харнасов, рассказывает, что добивался расследования хищения компаньоном его доли в компании "Новый город". Однако Сутягин якобы "полностью развалил" уголовное дело.

Или вот другой случай от 2017 года. В Нижнем Новгороде случилась уличная драка: девятеро против троих. Двух покалечили, один впал в кому и, не приходя в сознание, умер. Жуткое избиение попало на камеры видеонаблюдения. Там видно, что толпа жестоко добивает лежащих на асфальте. За дело взялся Руслан Сутягин. В итоге его расследования почти все участники драки на суде прошли свидетелями. За непредумышленное убийство был осуждён лишь один человек. И приговор оказался удивительно мягким: осуждённому на год ограничили свободу, иначе говоря, на это время ему запретили покидать город.

К следователю были и другие претензии. В 2018 году на Руслана Сутягина подали в суд за то, что он не выдал талон-уведомление при принятии заявления о преступлении.

Пока непонятно, чем сейчас занимается следователь, на что живёт. В Нижнем Новгороде у него есть полный тёзка, который открыл в 2009 году консалтинговую компанию ООО "Лига-эксперт НН". Формально она приносит около семи миллионов рублей в год. Сфера деятельности — все виды судебных экспертиз и оценки имущества.

По итогу вроде бы хеппи-энд. Насильник сидит в СИЗО, а следователь стал фигурантом уголовного дела. Однако всё это произошло бы значительно раньше, если бы и другие люди делали свою работу с толком. Следователь согласовывает каждый шаг с прокурором, однако тот в своё время никак не отреагировал на явное беззаконие. Теперь на запросы журналистов Нижегородская прокуратура юлит: "На данный момент сотрудники, утверждавшие постановление следователя Сутягина, в прокуратуре не работают".