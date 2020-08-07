Проректор на миллиард: как Гришин разбогател благодаря связям, госзаказам и футболу

Проректор МГУ Алексей Гришин, задержанный по обвинению в преднамеренном банкротстве собственного предприятия и выводе почти 900 миллионов рублей за рубеж, жил в шоколаде — доли в бизнесе на сотни миллионов рублей, настоящее поместье в Подмосковье. Лайф разбирался, как уроженец Саранска шёл к успеху.

Подмосковный дворец

Алексей Гришин, проректор МГУ — мультимиллионер. Он владеет гигантским особняком в СНТ "Дмитровское" под Красногорском, что в 20 километрах от Москвы. Площадь этого дворца — почти две тысячи квадратных метров, площадь всего участка — более 10 гектаров. Только по кадастру эта земля оценивается в 30 млн рублей. На территории есть огромный гараж, свой теннисный корт, зона барбекю и система видеонаблюдения. Участок огорожен по периметру четырёхметровым забором. Дом расположен в закрытом клубном посёлке, территория огорожена от чужих глаз высоким забором, охрана, рядом выход в лес. Поблизости с КП находится древнейший храм, протекает река Истра. Стоимость особняка Гришина оценивается в несколько сотен миллионов. Соседи сейчас продают недострой меньшего размера почти за 100 млн.

У Гришина есть бизнес. Ему принадлежат доли в предприятиях стоимостью более 1,5 миллиарда рублей. Только фирма ООО "СДС-Управление строительства", в банкротстве которой подозревают Гришина, в 2014 году имела на балансе три миллиарда рублей. За четыре года организация сжалась до 1,25 млрд руб. и вовсе обанкротилась (её признали неплатёжеспособной). В суде констатировали, что в 2018-м компания работала в убыток, имела кучу просроченных долгов и сильно зависела от кредиторов. Силовики полагают, что Гришин намеренно обанкротил предприятие и вывел из него почти 900 млн рублей. Так это или нет, покажет следствие. Пока что можно указать только на одну занятную деталь — в числе кредиторов, которые требуют возврата денег от ООО СДС есть и фирма Гришина ООО "Инвест-Альянс", которая как раз контролирует активы бизнесмена.

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На балансе СДС есть земельный участок, где планируется строительство многоэтажных домов в Саранске, и несколько недостроенных производственных корпусов, стоимость которых оценщики определили в 17 миллионов рублей.

На руководство СДС оформлено два относительно бюджетных джипа Mercedes M, стоимость каждого составляет около 4 млн рублей.

Помимо СДС, у Гришина есть доли в нескольких живых бизнесах, занятых недвижимостью и рекламой. Их стоимость примерно 300 млн. Примерно столько же стоят компании, в которых Гришин раньше был совладельцем. Среди таких фирм — мордовский Центр бизнеса и туризма, которым он управлял вместе с Алексеем Меркушкиным, сыном бывшего губернатора Мордовии.

Стадион на миллиард

Николай Меркушкин, экс-губернатор Республики Мордовия и Самарской области. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / пресс-служба Президента РФ

С сыном экс-губернатора Меркушкина Гришин познакомился в начале нулевых — во время работы на саранской фабрике "Ламзурь", где изготовляли сухари, печенье, пирожные и пирожки. Они оба на тот момент руководили предприятием.

Во второй половине нулевых партнёры занялись собственным бизнесом. Принадлежащая им управляющая компания "Инвест-Альянс" выкупила долю в строительной фирме ООО "СДС-Управление строительства", той самой, из-за которой Гришина теперь будут судить.

С приходом новых хозяев в компанию "потянулись" госконтракты на миллиарды рублей. В 2010-м управление капитальным строительством Мордовии заказывает им возвести крытый футбольный манеж и стадион водных видов спорта (1,65 миллиарда руб.). В 2011-м на фирму "упало" госзаказов на 4,6 миллиарда рублей, ей в том числе поручили возвести футбольный стадион, который позднее приспособят для матчей чемпионата мира по футболу – 2018.

Стратегическую стройку у партнёров Гришина и Меркушкина "забрали" в 2015-м. Контракт с ними расторгли — без судебных претензий. Вместо этого контракта они получили другой — на реконструкцию водопровода для этого же самого стадиона, где планировали принимать чемпионат мира по футболу – 2018. Стоимость этой работы оценили почти в 600 миллионов рублей. Странным образом контракт с бизнесменами снова разорвали. Причём произошло это через год после истечения сроков работы по контракту — в 2018-м. То есть строители на год просрочили сдачу работ, но претензий к ним не возникло. С ними просто расторгли контракт, заплатив за работу.

До 2017 года подведомственное правительству Мордовии управление капитального строительства оставалось основным заказчиком ООО "СДС" Гришина и Меркушкина. Больше фирма не получит ни одного заказа и в 2018-м обанкротится.

Самарская эпопея

В биографии Гришина есть ещё как минимум одна интересная страница — работа министром по строительству в Самарской области. Депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждает, что именно при Гришине там расцвела коррупция. Гришин стал министром строительства Самарской области ещё в 2012-м. В регионе он, в частности, курировал строительство стадиона для чемпионата мира по футболу – 2018. За время строительства объект здорово подорожал, рассказывает Лайфу депутат Госдумы, избранный от Самарской области, Александр Хинштейн:

— Я просчитал цифру ущерба от деятельности Гришина как министра строительства [Самарской области] в 1,7 млрд прямых убытков. Эта цифра не учитывает хищения при строительстве стадиона ["Мордовия Арена", где проходил ЧМ-2018): там счёт идёт на миллиарды, т.к. цена стройки выросла почти на 11 млрд (от ранее запланированной).

Многочисленные нарушения при строительстве обнаружила служба Ростехнадзор. Минстрой России, по данным Хинштейна, проводил проверку обоснованности ценообразования и расчётов проекта стадиона.

— Установлено, что при разработке технического задания Минстроем необоснованно были включены в проект избыточные решения, что привело к почти двукратному увеличению размеров стадиона — коммерческие площади составили 42% от общего объёма — и, как следствие, к удорожанию строительства на сумму от 4 до 10 млрд руб., — заключил депутат Хинштейн.

Очередь на арест

Фото © ТАСС / Машков Юрий

После ухода Гришина из правительства Самарской области осенью 2018 года в местном Минстрое прошли обыски. Следователи арестовали бывших подчинённых Гришина — Реналя Мязитова и Светлану Моравскую — по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Осенью 2019-го силовики арестовали Михаила Иоффе, который десять лет руководил строительной компанией Гришина СДС, той самой, в банкротстве которой его теперь обвиняют. Михаил Иоффе был также близко знаком с сыном экс-губернатора и работал депутатом Заксобрания Мордовии. С 2016-го он являлся доверительным управляющим Гришина в СДС.

След уголовных дел

Кажется, у силовиков давно возникли вопросы к работе Гришина и его партнёров. По данным депутата Хинштейна, правоохранительные органы в Самарской области расследуют несколько уголовных дел, участниками которых могли быть подчинённые Гришина в региональном министерстве строительства. Чиновники, к примеру, оплатили невыполненные работы подрядчика при строительстве образовательного центра в р.п. Кошки — 15,8 млн руб.

Более 100 миллионов рублей, потраченных при строительстве технопарка "Жигулевская долина", по мнению силовиков, имеют признаки нецелевого расходования бюджетных средств. И это снова подчинённые Гришина. Деятельностью Минстроя, по данным Хинштейна, заинтересовались и в ФСБ. Спецслужба расследует дело о превышении полномочий должностными лицами Минстроя, которые нанесли бюджету ущерб — 10 млн руб.