Миша, дай 32 млрд. Что может достаться казне от бывшего министра Абызова

Внимательно изучая махинации Абызова с реализацией акций внутри группы компаний, подконтрольных ОАО "СИБЭКО", прокуратура обратила внимание на историю продажи самого ОАО в 2018 году. Выяснилось, что и здесь в продаже акций участвовал Абызов и его доверенные лица. Причём в ключевых переговорах чиновник участвовал лично в качестве федерального министра, стремясь придать сделке больше веса и гарантий безопасности её проведения.

В итоге 7 февраля 2018 года на Кипре были заключены два договора о продаже, после чего на счета подконтрольных Абызову иностранных компаний поступило 32,5 млрд рублей. Таким образом, чиновник в нарушение законов о запрете предпринимательской деятельности на госслужбе заработал эти деньги преступным путём. Поэтому Генпрокуратура решила изъять эти деньги у Абызова и передать в казну.

Абызов — человек небедный и никогда этого особо не скрывал. Даже в момент ареста он предложил судье отпустить его под залог в один миллиард рублей. Уже находясь за решёткой, отправлял 30 млн рублей своей нынешней гражданской жене на услуги адвокатов. Ещё столько же перекинул первой супруге на содержание их общего сына.

Следствие регулярно находит всё новые счета экс-министра. В прошлом году обнаружили валютный счёт почти на девять миллиардов рублей. Сколько ещё всего спрятано у Абызова, только предстоит узнать.

Офшоры Абызова

По данным СПАРК, официально в России Абызов сейчас является владельцем только одной компании — "Ру-Ком". Это российская бизнес-группа, специализирующаяся на инвестициях и управлении промышленными активами в мостостроении, дорожном и инфраструктурном строительстве, промышленном и энергетическом строительстве, энергетике, энергетическом машиностроении, угольной отрасли и сельском хозяйстве. У "Ру-Ком" есть три действующие дочерние компании и целый выводок "внучек".

Известно, что кроме российского актива Абызов владеет офшорной компанией Cushendal Ventures Limited, зарегистрированной на британских Виргинских островах, и через которую прокачиваются значительные денежные суммы.

До 2014 года в его собственности находилась Emmerson International Corp., которую он позже передал в трастовое управление кипрскому офшору Abacus Ltd. В этот же траст Абызов передал облигации американского и германского правительств на суммы 250 млн долларов и 50 млн евро. А кроме того, более 50 млн долларов и 35 млн евро — на счетах в нью-йоркском отделении банка JP Morgan.

От офшора Абызов, как бенефициар, ежеквартально получает доходы и дивиденды по управлению активами, и уже только эти деньги могут обеспечить ему безбедную старость. Как указано в отчёте Abacus Ltd за 2013 год, доход Абызова составил более тринадцати миллионов долларов США и пяти миллионов евро. Примерно та же сумма была получена им и в 2014 году. Интересно, что Абызов "забыл" указать эти деньги в своей декларации за соответствующие периоды. Такого рода "мелочи" лишь добавляют штрихи к портрету арестованного министра.

Семья бывшего министра пользуется роскошной лондонской квартирой площадью 341 кв. м с гаражом размером большим, чем однушка в Москве. Для тихого респектабельного отдыха отведено 180 квадратных метров загородного дома в итальянском городе Масса-Мариттима, владение Иль Тезоро. Кроме того, Абызов является владельцем четырёх квартир в Москве.

Не остались обделёнными и дети министра. В итальянской Тоскане в провинции Гроссето расположилась вилла стоимостью 2,2 млн евро, оформленная на сына Абызова — Даниэля. В безвозмездном пользовании у сына и дочери Абызова находятся земельные участки, жилые дома и "иное недвижимое имущество" в России, Италии и Великобритании.

Фото © ТАСС / Юрий Кочетков / EPA

Абызов любит адреналин. У него целый гараж быстрых мотоциклов: Harley-Davidson FLSTN, Ducati Diavel, Yamaha YZF-R1, Ducati 1199 Panigaler. Был не чужд полетать на вертолёте Robinson 44 Clipper II, а в зимнее время рассекать заснеженные поля и овраги на снегоходе Yamaha SXV 70VT. На имя Абызова были зарегистрированы роскошный Mercedes Benz S500 Maybach и "заряженный" внедорожник Mercedes Benz AMG G63.

Генпрокуратура в последнее время успешно конфискует криминальные богатства у высокопоставленных обвиняемых. Так, у полицейского-миллиардера Дмитрия Захарченко изъяли имущество на сумму более девяти миллиардов рублей. В список входило не только 11 квартир и 16 машино-мест, но и такие дорогие авто, как Mercedes-Benz и два Porsсhe Cayenne. Казна также получила валюты на 8,5 млрд и полукилограммовый золотой слиток.