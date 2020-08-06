Хризантема — знак смерти. В Москве вынесли приговор серийным убийцам бизнесменов

На скамье подсудимых Мосгорсуда побывали трое участников жестокой банды: Дениса Сарычева приговорили к 23 годам лишения свободы, Тимофея Шатовкина — к 20 годам, а Сергея Ходыкина — к 17. Это последние члены ОПГ "жёлтые хризантемы", которым долгие годы удавалось оставаться недоступными для правосудия.

Банду сколотил некий Сергей Балихин, который начинал свою карьеру как простой торговец на вокзалах, где и набрал будущих участников своей ОПГ. Вначале Балихина нанимали люди, чтобы выбивать долги. В какой-то момент он понял, что лучше работать на себя, и купил пистолет с глушителем. Так началась кровавая эпоха банды.

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Название банды произошло из-за того, что бандиты всегда оставляли букет жёлтых хризантем на месте преступления. Как признавался сам Балихин, в букете было удобно прятать пистолет, из которого они убивали своих жертв.

Первое преступление пришлось на 8 марта 2009 года. Знакомый Балихина рассказал, что с ним работает семья предпринимателей Пальчуков из Москвы и они имеют неплохой доход с продажи цветов. Бандиты выследили Пальчуков, зашли за ними в подъезд и жестоко убили отца семейства, его жену и малолетнего сына. Преступникам удалось разжиться 400 тыс. рублей, которые они похитили из квартиры Пальчуков. Тогда поймать преступников не удалось.

Новый налёт бандиты совершили только через полтора года. В 2010 году они убили мужчину по фамилии Сахибов, который работал продавцом в ювелирном магазине возле платформы Петровско-Разумовская. По всей видимости, убитый не поверил в то, что оружие у Балихина настоящее, за что и поплатился.

Следующее нападение "жёлтых хризантем" было совершено ещё через год — в марте 2011-го. Бандиты расстреляли владельца ювелирного магазина, его брата и продавщицу. Бандитам снова удалось уйти от возмездия, несмотря на то что они попали на камеры. Как будто ритуал оставления жёлтых хризантем на месте убийств приносил бандитам дьявольскую удачу.

Последний налёт произошёл в декабре 2011 года. Бандиты убили владельца свадебного салона Сергея Коровина, который оскорбил Балихина, предложив маленькую цену за сделку. На этот раз сотрудникам полиции удалось найти зацепку: на записях с камер видеонаблюдения удалось опознать тех же неизвестных, которые грабили владельца ювелирного магазина.

Убийцы местного разлива

Спустя несколько месяцев в подмосковном Домодедове сыщики задержали двух подозреваемых — Сотникова и Козлова. Правда, проходили они совсем по другому громкому делу — убийству полковника милиции. Начали проводить в их квартирах обыски и случайно обнаружили бирки от ювелирных украшений. Выяснилось, что номера этих бирок проходят по тому самому уголовному делу об ограблении ювелирного магазина. Припёртый уликами к стене Сотников сдал главаря ОПГ Сергея Балихина.

Через некоторое время задержали и Балихина. Оперативники установили слежку за его "маздой". Когда главарь "жёлтых хризантем" приехал на мойку, его уже ждал там спецназ. После задержания главаря преступной группировки добрались и до других участников ОПГ — ими оказались Якубива, Юсупов и Юрескула.

В 2014 году суд присяжных Мосгорсуда приговорил главаря группировки Балихина к пожизненному заключению, а его пособников Якубиву и Юсупова — к 14 и 22 годам колонии строгого режима. Артём Юрескула, не дожидаясь приговора, покончил с собой.