Поймай меня, если сможешь. Алтайский маньяк издевается над силовиками и надеется на срок давности

Стало известно о приостановлении дела Александра Сатлаева, известного как алтайский маньяк, который совершил целую серию изнасилований. Несмотря на то что насильник уже год находится в розыске, найти его не получается. Лайф выяснил, каким образом бывший следователь Сатлаев может избежать наказания.

Последний раз пресловутого алтайского маньяка видели год назад в лазурных волнах на пляжах Северного Кипра, а затем уже в наручниках в сопровождении суровой местной полиции. Тогда люди и успокоились — насильник получил своё, если не здесь, то там. Однако всё это может быть элементом хитрого спектакля, разыгранного самим Сатлаевым.

Артист-насильник

Александр Сатлаев — довольно странный преступник. Ему как будто доставляет удовольствие не столько насилие, сколько возможность хитроумно избегать наказания. Несомненно, Сатлаев имеет серьёзные артистические задатки, не просто так он получил второе место на академическом конкурсе "Мистер академия — 2011" за творческую пародию на Лолиту Милявскую. На сайте вуза этот номер назвали "самым запоминающимся".

Пародия на Лолиту Милявскую / "Мистер академия — 2011" на обложке академической газеты. Фото © bankfax.ru

Свои первые шесть лет тюрьмы Сатлаев получил за серию изнасилований. С декабря 2012 года по октябрь 2013-го Сатлаев совершил в Горно-Алтайске четыре изнасилования и семь покушений на изнасилование. Преступник нападал на одиноких женщин в безлюдных местах. Насильник тогда работал следователем по особо важным делам и даже опрашивал своих собственных жертв — 23-летний молодой следователь как раз занимался расследованием дела "горно-алтайского маньяка", державшего город в страхе.

Когда маньяка наконец поймали, для расследования резонансного дела прибыла специальная комиссия СКР из Москвы. Тогда же отстранили от работы руководство местного подразделения. В отставку ушёл и отец преступника — председатель Чемальского райсуда Андрей Сатлаев. Улыбчивый насильник вскоре получил по приговору суда шесть лет, отбывал наказание в колонии Нижнего Тагила, но уже через четыре года вышел по УДО.

И снова здравствуйте!

Отпустили Сатлаева, предположительно, в марте 2019-го, а уже в августе он совершил новое нападение — в Барнауле, где он на тот момент проживал. Насильник подстерёг свою жертву в подъезде. Барнаульские следователи сразу же узнали знакомый почерк бывшего коллеги, а результаты анализов подтвердили их подозрения.

Такой он, улыбчивый насильник. Фото © readovka.ru

Через какое-то время по Алтаю распространилась ориентировка на Сатлаева. Также появились свидетельства, что последний раз его видели в салоне своего "мицубиси", едущего в сторону Казахстана.

Фото © VK / Инцидент Барнаул

Сатлаев знал, что его скоро объявят в розыск, и оперативно улетел на Кипр. Времени у него для этого было с избытком. В федеральный и международный розыск его объявили только 19 августа, когда, по сообщениям турецких СМИ, насильник прибыл на территорию Северного Кипра.

Хитрый план удался?

Северный Кипр был выбран Сатлаевым не случайно. Это непризнанное государство не имеет дипломатических отношений с большинством стран, поэтому и нет соглашения на выдачу преступников. Однако насильник не просто тихо засел на Кипре, как мышь. Напротив, он стал активно светить своё лицо. В конце августа Сатлаев вдруг стал героем влога некоего Александра Зубко из Ростова-на-Дону. Улыбчивый маньяк всюду сопровождал блогера на тёплых кипрских пляжах Кирении и делился на камеру репликами, прекрасно понимая, что тот выложит запись на свой ютуб-канал. Зубко опубликовал несколько видео, на которых постоянно в кадре присутствовал Сатлаев.

© YouTube / Саша из Ростова

На следующем видео насильник, которого тогда искала вся Россия, как будто издевается, с улыбкой уча темнокожего парня, как говорить по-русски "я люблю русских девушек". Зубко выложил его в августе, и это вызвало сенсацию в российских СМИ. Алтайский маньяк оказался не просто жив-здоров, но и купался в тёплых водах Средиземного моря. Лайф попытался восстановить хронологию пребывания Сатлаева на Северном Кипре и обратился для этого к Зубко, однако тот отказался отвечать на вопросы:

— Лучше людям пользу приносить и заниматься чем-то полезным, чем копаться в грязном белье других людей и жить этим. Мне это не интересно.

Старые влоги Зубко до сих пор служат одним из доказательств, что местоположение Сатлаева точно установлено — это небольшой портовый город Кирения на Северном Кипре.

В сентябре появилось ещё одно, более весомое доказательство пребывания Сатлаева на Кипре. Его задержали по подозрению в нападении на женщину на улице Яз Гюлю. В турецких СМИ сообщалось, что позже он забрал сумку и сбежал с 300 турецкими лирами и 35 евро. Нападавший был опознан по видеозаписи и арестован в районе Кашгар.

Также в турецких СМИ прошла информация, что законы Северного Кипра суровы. И, поскольку Сатлаев "дёрнул" сумку, ему за это якобы грозит пожизненное. Однако пока единственная известная со страниц кипрской прессы мера пресечения для Сатлаева — это задержание на два месяца, которое произошло ещё в начале октября прошлого года. С тех пор о Сатлаеве ни слуху ни духу. Ни в российских, ни в кипрских СМИ. И алтайские следователи черпают информацию о нём, как и все остальные, — из тревел-влогов Зубко и прессы годичной давности...

В это время, возможно, Сатлаев уже договорился с кем надо и даже получил в республике вид на жительство. Иначе чем ещё объяснить молчание о нём в кипрских СМИ, для которых поимка известного российского преступника стала в своё время целым событием.

Дьявол в деталях

Но и это ещё не всё. В пресс-службе СУ СКР по региону сообщили Лайфу, что дело Сатлаева приостановили на основании того, что место нахождение подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует (п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). Мол, приостановление дела — обычное процессуальное решение. Лайф задал главе пресс-службы Следственного комитета по Алтайскому краю Людмиле Рязанцевой несколько вопросов.

Лайф: Поскольку кипрские СМИ как-то резко перестали о нём писать, есть подозрение, что Сатлаев вообще может быть на свободе.

Рязанцева: Если он появится на территории Российской Федерации, поверьте, его задержат.

Лайф: А на Северном Кипре, получается, он может дожить до глубокой старости?

Рязанцева: Может. А почему нет? У нас же нет дипломатических отношений.

С одной стороны здесь всё чётко и понятно. С другой — есть один важный нюанс, о чём Лайфу рассказал известный адвокат Сергей Колосовский:

— Формально всё по закону. Сатлаев вроде бы не в розыске, потому что известно, где он находится. Но вот чем это плохо для общества — приостановление именно по этому основанию не прерывает срок давности...