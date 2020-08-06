Как за колбасой. За какими машинами стоят в очереди по всему миру

Нельзя просто взять и купить

Стать владельцем собственного автомобиля сложно даже в США. Да, при всей доступности кредитов и других финансовых программ, а также низкой стоимости самих автомобилей у потенциального автовладельца не получится просто приехать в салон и вернуться на собственном авто. В США, как и в других странах мира, за новыми автомобилями стоят в очередях. Однако на вершине списка самых ожидаемых автомобилей не семейные минивэны, а кое-что другое. Самые ожидаемые автомобили в США производит компания Ford. Особой популярностью пользуются две модели: "трудяга" F-150 и новый "подростковый" бюджетный внедорожник Bronco, предзаказы на который загрузили завод на два года вперёд.

В соседней с Америкой Канаде ситуация чуть-чуть другая. Там тоже любят рабочие "траки" и машины с большими двигателями, но прагматизм и невысокие траты передаются у канадцев от поколения к поколению, поэтому повышенный спрос на экономичные японские авто в стране хоккея и кленового сиропа — дело обычное. Топ-2 в листе ожидания — Toyota Corolla и Honda CR-V.

На островной родине японского автопрома традиционная любовь к автомобилям микроскопических размеров постепенно меняется. Теперь терпеливым японцам придётся постоять в очереди за двумя автомобилями с увеличенным дорожным просветом. И обе сверхпопулярные модели делает один концерн — Toyota.

Удовлетворить растущий спрос на машины в Китае тяжело. Крупные автогиганты вынуждены открывать в стране производство и делать машины исключительно для китайского рынка. Однако даже в этом случае гражданам страны приходится ждать. На ожиданиях последние несколько лет неплохо зарабатывал немецкий концерн Volkswagen, однако теперь пальму первенства по срокам доставки могут получить Илон Маск и американская компания Tesla.

Одна из стран, где небогатое население нуждается в недорогих машинах, — Индия. Под запросы местного покупателя первыми подстраиваются индийские автопроизводители. Правда, машины, которые называют самыми доступными во всём мире, выглядят несколько странно. Зато стоят всего ничего.

Прагматичные немцы разделились на два лагеря. Одни стоят в очередях за уникальными VW Golf с дизельным двигателем и "механикой", другие мнутся в ожидании электрокаров от Илона Маска. И те и другие платят большие деньги и ждут машину не одну неделю. Из-за пандемии CoViD-19 в Европе у многих клиентов срок ожидания автомобилей сдвинулся "вправо" на три месяца.

Зато на родине породистых суперкаров уже много лет никаких изменений. Большая часть итальянцев активно раскупают недорогие малолитражки, на которых можно не только уехать к бабушке в пригород Милана, но и втиснуться в любую улочку рядом с Ватиканом. Из-за ажиотажного спроса на такие машины очередь из клиентов может растягиваться на полгода.

Если вы думали, что российским клиентам из-за разнообразия на рынке не приходится ждать новый автомобиль, то вы ошибаетесь. Бюджетные иномарки, собранные на отечественных заводах, даже в кризис разлетаются как горячие пирожки. Постоять в очереди придётся в любом случае. Нестандартную комплектацию могут по желанию заменить на машину из наличия, но потомиться, ожидая доставку, всё равно придётся.