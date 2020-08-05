"Трактор сломался". Башкирский фермер вспахал поле на элитном внедорожнике — видео

Видео © Instagram / bash.dtp.official

В одном из районов Башкирии очевидец снял на видео фермера, вспахивающего поле на автомобиле Cadillac Escalade.

Мужчина прицепил к внедорожнику культиватор и обрабатывал поле на этом "необычном" транспортном средстве.

— Ехал по дороге, смотрю — на "кадиллаке" культивируют поле. Фермеры совсем [обнаглели]. Вы только посмотрите, — сказал проезжающий.

Очевидец задал фермеру вопрос, не сломался ли у того трактор, на что получил утвердительный ответ.

Стоит отметить, что цены на Cadillac Escaldade начинаются от 5,6 миллиона рублей.