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"Трактор сломался". Башкирский фермер вспахал поле на элитном внедорожнике — видео

Цена на такие автомобили начинается от 5,6 миллиона рублей.

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Видео © Instagram / bash.dtp.official

В одном из районов Башкирии очевидец снял на видео фермера, вспахивающего поле на автомобиле Cadillac Escalade.

Мужчина прицепил к внедорожнику культиватор и обрабатывал поле на этом "необычном" транспортном средстве.

Ехал по дороге, смотрю — на "кадиллаке" культивируют поле. Фермеры совсем [обнаглели]. Вы только посмотрите, — сказал проезжающий.

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Очевидец задал фермеру вопрос, не сломался ли у того трактор, на что получил утвердительный ответ.

Стоит отметить, что цены на Cadillac Escaldade начинаются от 5,6 миллиона рублей.

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