Вымирающая легенда. Toyota Land Cruiser 200 — последний нормальный внедорожник?

Следующее поколение легендарного внедорожника может убить любовь фанатов.

Светит всем знакомая звезда

Японские внедорожники очень любят в России. От Калининграда до Владивостока вряд ли найдётся регион, в котором никто и ровным счётом ничего не слышал про TLC200. Но время идёт, всё меняется: в 2021 году, скорее всего, появится новое поколение японского внедорожника. Главный страх потенциальных покупателей Land Cruiser 300 состоит в том, что машина потеряет легендарное "императорское" качество и лишится возможности без проблем проезжать по 250–300 тысяч километров.

Фото © LIFE / Стас Вазовски

Собственные источники Лайфа в "Тойоте" утверждают, что новый 300-й Land Cruiser (который, кстати, в итоге могут назвать совершенно по-другому) сохранит фирменные черты и приобретёт новые. Главное новшество — полностью диодная "люстра" передней оптики с перестроенной архитектурой и компоновкой. На тестовом внедорожнике Land Cruiser 200, который достался нам в самой дорогой комплектации на рынке Executive Lounge, осветительные приборы выглядят и работают приятно, но никакого "вау" не вызывают. Сдержанный дизайн в россыпи линз и лампочек — это фирменная черта, за которую Land Cruiser любят и уважают в России примерно так же, как и квадратный G-wagen от Mercedes. Но пора обновляться для "крузака" наступила уже давно, а это значит, что фанатам модели придётся решить, нравится им новая архитектура света или нет.

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Двигателизм

С новым поколением японского внедорожника могут исчезнуть и два предлагаемых сейчас к покупке двигателя. Российские продажи Land Cruiser показали, что бензиновый V8 на 4,6 литра / 309 л.с. продаётся куда меньше и хуже, чем дизельный агрегат на 4,5 литра / 249 л.с. В новом поколении эта проблема должна решиться: базовым мотором для новых автомобилей должна стать бензиновая "шестёрка" на 3,5 литра объёма и 250–280 лошадиных сил. Если верить слухам, для европейского рынка может появиться и гибридная версия с тем же мотором и электродвигателем, однако в России она, вероятно, не будет пользоваться популярностью.

Фото © LIFE / Стас Вазовски 1 / 3

Нелюбовь к заглядыванию в подкапотное пространство — это то, что объединяет всех владельцев Land Cruiser вне зависимости от возраста и социального статуса. В век дорожающего бензина, качество которого не всегда бывает хорошим, японские двигатели 1UR-FE и 1VD-FTV без проблем потребляют российское горючее и при должном внимании, обслуживании и неспешной езде без гоночных режимов чувствуют себя вполне комфортно даже на пробегах в 250–300 тысяч километров. Может ли кто-то из мировых автопроизводителей похвастаться такой же надёжностью?

Правда, адекватностью по расходу топлива японские двигатели никогда не страдали. 20 литров в городе для бензинового 1UR-FE не проблема. А если водитель любит нажимать на газ и ездит агрессивно, то расход в 23–25 литров гарантирован. Спасает только то, что японский V8 спокойно переваривает любой российский бензин, даже АИ-92. С дизелем 1VD-FTV ситуация куда лучше. 13 литров — при неспешных поездках, 15–16 — если активно нажимать на педаль. Для машины массой под три тонны — превосходный результат. В официальном представительстве "Тойоты" подчёркивают, что дизельный двигатель (и это ни для кого уже не секрет) крайне безопасно и легко дорабатывается с помощью программного обеспечения. При незначительном вмешательстве ценой 5–7 тысяч рублей вместо штатных дизельных 249 сил, зафиксированных в ПТС, можно получить около трёхсот.

Самая быстрая пневма в средней полосе

Звание самой комфортной подвески в классе (да простят нас британцы из Range Rover) официально переходит к TLC200. Несколько режимов выбора, принудительная активация и "задержка" и очень быстрая реакция позволяют подстраивать автомобиль под любые особенности дороги. Главных проблем у этой подвески три. Первая может вызвать небольшой инфаркт у владельца, пересевшего на Land Cruiser с BMW. В режиме парковки, особенно после длительной ночной стоянки, машина слегка "присаживается" на передние стойки, облегчая удобство посадки и высадки передних пассажиров. Отключить эту функцию нельзя, поэтому с непривычки можно расстроиться, что, как и на большинстве немецких машин, пневмоподвеска Land Cruiser 200 ломается.

Вторая — спорный уровень комфорта. Особенность гидропневматического контура амортизаторов в том, что в "надутом" по умолчанию состоянии TLC200 на гидропневме существенно жёстче автомобиля на обычной, пружинной подвеске. Разумеется, можно поставить режим Comfort и расслабить спину, но особенность подвески от этого не исчезнет. Отсюда возникает резонный вопрос: а есть ли смысл заказывать машину с такой подвеской? Теперь мы плавно переходим к проблеме номер три — цена.

Клиент, рассматривающий для покупки машину с гидропневмой, должен понимать, что за возможность поднять или опустить машину придётся доплатить не 100, не 200 и даже не 300 тысяч рублей. Дополнительная опция в виде гидропневматической подвески стоит 400 тысяч рублей. Да, эта подвеска, как и всё в Land Cruiser, не ломается, не протекает, не "падает" от зимних морозов и не требует никакого внимания со стороны водителя. Но продаётся такая опция только на старших версиях. На базовый Land Cruiser её заказать нельзя. Хорошо это или плохо — сказать сложно.

Старость в радость

В компании Toyota Motor отмечают, что классический дизайн интерьера, знакомый всем клиентам, органичен и прост в использовании. С этим утверждением трудно поспорить: все приборы на местах, разметки тахометра/спидометра в аккуратных хромированных колодцах не вызывают отторжения. Единственное чувство, на котором ловишь себя после нескольких недель поездок на таком автомобиле, ощущение надёжности и... старости, смешанной со скукой. К качеству кожи, пластика, деревянных и полированных вставок нет никаких претензий, но их, вне всякого сомнения, пора освежить.

Фото © LIFE / Стас Вазовски 1 / 3

И в этом, на удивление, нет ничего плохого для конечного пользователя. Селектор КПП, который передвигается через центральный тоннель по шахматной схеме, регуляторы климата и громкости медиасистемы, да и другие клавиши выглядят здорово, удобно, но уже не современно. В этом смысле "Тойоте" предстоит проделать большую работу. Для того чтобы конкурировать с немецкими, британскими, американскими внедорожниками на рынках, нужно предложить пользователю взаимоисключающее, противоречивое решение: сделать интерьер удобным, классическим и современным одновременно. От того, насколько успешно дизайнеры бренда справятся с этой задачей, будут зависеть продажи автомобиля и оттенок пользовательского опыта.

Брак по расчёту

Самая дорогая комплектация Land Cruiser 200, доставшаяся нам на время тестов, за время коронавирусной пандемии успела подорожать на 100 тысяч рублей. Теперь автомобиль в топовой конфигурации можно купить за 6 миллионов 100 тысяч рублей. В этой ценовой категории с учётом комплектации и опций у TLC200 нет прямых конкурентов, хотя на первый взгляд может показаться, что это не так. Проблема с немецкими кроссоверами — Mercedes-Benz GLS, BMW X5, Audi Q7/Q8 (и особенно британскими Range Rover) — заключается в том, что от средних базовых пяти миллионов рублей их стоимость может увеличиться почти до восьми-девяти. Land Cruiser за шесть "с мелочью" предлагает тот же набор опций. Единственный пунктик в меню переоценённых достижений в японском внедорожнике — устаревшая мультимедиа и аудиосистема, которая и не хорошая, и не плохая одновременно.

Фото © LIFE / Стас Вазовски 1 / 7

Да, немецкие кроссоверы в сегменте от восьми миллионов рублей предложат больше комфорта, больше опций и технологических "игрушек", но большого смысла переплачивать за это минимум два миллиона рублей не прослеживается. Единственный автомобиль на российском рынке, способный дать бой японскому внедорожнику, — американский Cadillac Escalade. Недавно эта модель пережила обновление и готова к войне с TLC за состоятельных водителей по всему миру. Американский SUV предыдущего поколения выглядит щегольски, пижонски, брутально, стильно и органично одновременно, а новый Escalade продолжает по кирпичику разваливать японское доминирование на рынке даже при стоимости под шесть с половиной миллионов рублей. В текущей версии Land Cruiser 200 много уже знакомого и приятного, но, как в брак, который длится 40 лет, пора вносить разнообразие. Смешать футуристические решения с классическим обликом внедорожника японцам вполне по силам, а это значит, что "королевская битва" в сегменте премиум-внедорожников будет продолжаться.