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В ОНК Москвы заявили о захвате офиса неизвестными

Захватившие здание уверяют, что у них есть документы на него.

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Фото © Facebook / Алексей Мельников

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников заявил, что офис организации в Крапивенском переулке захватили неизвестные.

Закрыт доступ представителям комиссии в здание. Часть комиссии сейчас находится у ворот здания. Неизвестные люди крепкого телосложения не допускают нас в помещение,написал Мельников в "Фейсбуке".

Отмечается, что в офисе хранятся обращения комиссии. Мельников добавил, что наблюдатели вызвали полицию, но правоохранители отказались вмешиваться в конфликт, сочтя его гражданско-правовым спором.

В режиме 90-х. Кто стоит за рейдерскими захватами московских паркингов

В беседе с ТАСС секретарь сообщил, что люди, захватившие здание, уверяют, что у них есть документы на него. Сам Мельников считает инцидент рейдерским захватом.

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