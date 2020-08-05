В ОНК Москвы заявили о захвате офиса неизвестными

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников заявил, что офис организации в Крапивенском переулке захватили неизвестные.
— Закрыт доступ представителям комиссии в здание. Часть комиссии сейчас находится у ворот здания. Неизвестные люди крепкого телосложения не допускают нас в помещение, — написал Мельников в "Фейсбуке".
Отмечается, что в офисе хранятся обращения комиссии. Мельников добавил, что наблюдатели вызвали полицию, но правоохранители отказались вмешиваться в конфликт, сочтя его гражданско-правовым спором.
В беседе с ТАСС секретарь сообщил, что люди, захватившие здание, уверяют, что у них есть документы на него. Сам Мельников считает инцидент рейдерским захватом.