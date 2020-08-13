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В Ессентуках полиция разыскивает пропавшего 11-летнего мальчика

Ребёнок исчезает уже не в первый раз.

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Фото © "Лиза алерт"

Полиция ведёт поиски 11-летнего мальчика, пропавшего в городе Ессентуки Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Отмечается, что Ростислав Г. вышел из дома 12 августа и не вернулся. О пропаже заявила его опекун.

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На поиски у специалистов ушло около четырёх часов.

По данным поисково-спасательного отряда "Лиза алерт", ребёнок был одет в камуфляжную футболку и чёрные шорты. С собой у школьника был жёлтый рюкзак, тёмно-синие резиновые тапочки и чёрные кроссовки. Телефона и документов у мальчика при себе нет.

Ориентировка была передана всем патрульным экипажам.

Это не первый раз, когда мальчик пропадает. Как сообщается на сайте отряда "Лиза алерт", он исчезал в декабре 2019 года.

Ранее на Урале трёх подростков нашли спустя пять дней после их пропажи.

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