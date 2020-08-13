Китай возобновил полёты в 50 стран мира

По словам чиновника, на 187 международных маршрутах работает 93 авиакомпании. Еженедельно из Китая и в Китай выполняется 210 рейсов. Пока цифра явно не дотягивает до той, что была до пандемии. В июле пассажиропоток (по сравнении с тем же периодом 2019 года) был ниже на 34,1%.