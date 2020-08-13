Китай возобновил полёты в 50 стран мира

КНР восстановила регулярное авиасообщение с 50 странами мира, прерванное ранее из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава отдела обеспечения безопасности Управления гражданской авиации Китая У Шицзинь в ходе онлайн-брифинга, передаёт Reuters.
По словам чиновника, на 187 международных маршрутах работает 93 авиакомпании. Еженедельно из Китая и в Китай выполняется 210 рейсов. Пока цифра явно не дотягивает до той, что была до пандемии. В июле пассажиропоток (по сравнении с тем же периодом 2019 года) был ниже на 34,1%.
Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августаРейсы Москва — Женева — Москва будут осуществляться раз в неделю.
Ранее сообщалось, что Казахстан намерен возобновить авиасообщение с Россией и ещё шестью странами с 17 августа.