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Башару Асаду стало плохо во время выступления перед новым парламентом Сирии

Отмечается, что у лидера страны упало давление.

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Башар Асад. Фото © Пресс-служба Президента РФ / Алексей Никольский / ТАСС

Президенту Сирии Башару Асаду стало плохо во время выступления перед новым парламентом страны с большой программной речью, сообщает Reuters.

Как уточнили государственные телеканалы, у сирийского лидера резко упало кровяное давление. Он был вынужден прервать выступление и продолжил его после непродолжительного отдыха.

США ввели санкции против Башара Асада и его супруги

Ограничительные меры также были применены в отношении нескольких родственников лидера Сирии.

Телеканалы отложили трансляцию на несколько часов.

Ранее Лайф объяснял, почему США не выводят из Сирии войска, оккупировав нефтяные месторождения.

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