Башару Асаду стало плохо во время выступления перед новым парламентом Сирии

Президенту Сирии Башару Асаду стало плохо во время выступления перед новым парламентом страны с большой программной речью, сообщает Reuters.
Как уточнили государственные телеканалы, у сирийского лидера резко упало кровяное давление. Он был вынужден прервать выступление и продолжил его после непродолжительного отдыха.
США ввели санкции против Башара Асада и его супругиОграничительные меры также были применены в отношении нескольких родственников лидера Сирии.
Телеканалы отложили трансляцию на несколько часов.
Ранее Лайф объяснял, почему США не выводят из Сирии войска, оккупировав нефтяные месторождения.