"Ворота для вторичной инфекции". Врач рекомендовала не расчёсывать укусы клопов

Если интенсивно расчёсывать место укуса клопа, существует риск открыть дорогу для вторичной инфекции. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог высшей категории Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного Департамента здравоохранения Вера Исаева.
— Укусы клопов долго чешутся и могут вызывать аллергическую реакцию, — заявила специалист агентству "Москва".
По словам эксперта, укусы клопов могут привести к сильному зуду, местной болезненности и отёку, а также образованию папул.
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Исаева предостерегла от интенсивного расчёсывания места укуса, так как это может открыть ворота для вторичной инфекции, например стрептодермии.
В случае многочисленных укусов она посоветовала обратиться к дерматологу, который осмотрит поражённые участки и назначит правильное лечение.
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