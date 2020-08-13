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"Ворота для вторичной инфекции". Врач рекомендовала не расчёсывать укусы клопов

В случае многочисленных ран она посоветовала обратиться к дерматологу.

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Если интенсивно расчёсывать место укуса клопа, существует риск открыть дорогу для вторичной инфекции. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог высшей категории Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного Департамента здравоохранения Вера Исаева.

Укусы клопов долго чешутся и могут вызывать аллергическую реакцию, — заявила специалист агентству "Москва".

По словам эксперта, укусы клопов могут привести к сильному зуду, местной болезненности и отёку, а также образованию папул.

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Исаева предостерегла от интенсивного расчёсывания места укуса, так как это может открыть ворота для вторичной инфекции, например стрептодермии.

В случае многочисленных укусов она посоветовала обратиться к дерматологу, который осмотрит поражённые участки и назначит правильное лечение.

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