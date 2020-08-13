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В Москве ещё 787 пациентов вылечились от коронавируса

Выздоровевшим предлагают сдать плазму крови.

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Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 193 473 человек, заявила вице-мэр Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 787 пациентов, — уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.

Для подтверждения отсутствия у человека заболевания врачи после курса лечения проводят специальные исследования. Все пациенты, которым после выписки следует оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации докторов.

Доктор Мясников рассказал, будет ли делать прививку от коронавируса

Медик находится в группе риска сразу по двум критериям: возрасту и роду деятельности.

Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса будет производиться и распространяться в Бразилии. Соответствующее соглашение подписали Российский фонд прямых инвестиций и штат Парана.

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