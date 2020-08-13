На связь не выходили более четырёх суток. В Минске отпустили задержанных стрингеров Ruptly

В Минске отпустили двух стрингеров агентства Ruptly, которые были задержаны утром 9 августа. Они снимали открытие избирательных участков в белорусской столице в основной день голосования на президентских выборах.

Как сообщает RT в своём Telegram-канале, связи с Сергеем Каменетским и Александром Ковалёвым не было более четырёх суток. Сейчас оба отправляются домой.