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На связь не выходили более четырёх суток. В Минске отпустили задержанных стрингеров Ruptly

Сейчас оба отправляются домой.

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Фото © Наталия Федосенко / ТАСС

В Минске отпустили двух стрингеров агентства Ruptly, которые были задержаны утром 9 августа. Они снимали открытие избирательных участков в белорусской столице в основной день голосования на президентских выборах.

Как сообщает RT в своём Telegram-канале, связи с Сергеем Каменетским и Александром Ковалёвым не было более четырёх суток. Сейчас оба отправляются домой.

Три стрингера Ruptly и фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" не выходят на связь из Минска

Сотрудники видеоагентства находятся под стражей, о судьбе фотокора пока не известно.

Напомним, в Белоруссии после выборов главы государства прошла четвёртая ночь протестов. Столкновения с силовиками стали менее массовыми, в некоторых городах, например в Гродно, демонстранты свободно гуляли по улицам, сигналили из машин и скандировали лозунги.

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