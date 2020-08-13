На связь не выходили более четырёх суток. В Минске отпустили задержанных стрингеров Ruptly

В Минске отпустили двух стрингеров агентства Ruptly, которые были задержаны утром 9 августа. Они снимали открытие избирательных участков в белорусской столице в основной день голосования на президентских выборах.
Как сообщает RT в своём Telegram-канале, связи с Сергеем Каменетским и Александром Ковалёвым не было более четырёх суток. Сейчас оба отправляются домой.
Три стрингера Ruptly и фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" не выходят на связь из МинскаСотрудники видеоагентства находятся под стражей, о судьбе фотокора пока не известно.
Напомним, в Белоруссии после выборов главы государства прошла четвёртая ночь протестов. Столкновения с силовиками стали менее массовыми, в некоторых городах, например в Гродно, демонстранты свободно гуляли по улицам, сигналили из машин и скандировали лозунги.