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"Пришли выразить солидарность с жертвами насилия". Послы стран ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего в Минске

На Пушкинской площади белорусской столицы вновь собралась толпа.

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Видео © Соцсети

Послы стран Европейского союза возложили цветы на месте гибели мужчины в Минске, чья жизнь прервалась в ходе столкновения с силовиками. В район метро "Пушкинская" прибыло около 20 дипломатов. Собравшиеся благодарили их, скандируя "Спасибо!" и "Дзякуй!".

На площади собралось более тысячи человек, многие пришли с цветами, которые крепили к металлическим оградам, передаёт ТАСС.

Герой не умирает! — скандировала толпа.

В Минске за ночь уничтожили стихийный мемориал на месте гибели протестующего. Люди несут цветы вновь

Одна из девушек, которая решила почтить память покойного, не смогла сдержать эмоций.

Глава представительства Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель анонсировал, что ситуацию в республике обсудят на Совете по иностранным делам ЕС 14 августа.

Мы пришли выразить свою солидарность с жертвами насилия, которое мы наблюдаем во многих городах Белоруссии. Мы призываем белорусские власти разрешить людям реализовать своё право на мирный протест и освободить всех незаконно задержанных, — пояснил дипломат.

Ранее премьер-министр Словении Янез Янша призвал к проведению в Белоруссии новых выборов в присутствии международных наблюдателей.

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