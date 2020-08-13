"Пришли выразить солидарность с жертвами насилия". Послы стран ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего в Минске

Видео © Соцсети

Послы стран Европейского союза возложили цветы на месте гибели мужчины в Минске, чья жизнь прервалась в ходе столкновения с силовиками. В район метро "Пушкинская" прибыло около 20 дипломатов. Собравшиеся благодарили их, скандируя "Спасибо!" и "Дзякуй!".

На площади собралось более тысячи человек, многие пришли с цветами, которые крепили к металлическим оградам, передаёт ТАСС.

— Герой не умирает! — скандировала толпа.

Глава представительства Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель анонсировал, что ситуацию в республике обсудят на Совете по иностранным делам ЕС 14 августа.

— Мы пришли выразить свою солидарность с жертвами насилия, которое мы наблюдаем во многих городах Белоруссии. Мы призываем белорусские власти разрешить людям реализовать своё право на мирный протест и освободить всех незаконно задержанных, — пояснил дипломат.