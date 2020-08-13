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Послы стран Европейского союза возложили цветы на месте гибели мужчины в Минске, чья жизнь прервалась в ходе столкновения с силовиками. В район метро "Пушкинская" прибыло около 20 дипломатов. Собравшиеся благодарили их, скандируя "Спасибо!" и "Дзякуй!".
На площади собралось более тысячи человек, многие пришли с цветами, которые крепили к металлическим оградам, передаёт ТАСС.
— Герой не умирает! — скандировала толпа.
В Минске за ночь уничтожили стихийный мемориал на месте гибели протестующего. Люди несут цветы вновьОдна из девушек, которая решила почтить память покойного, не смогла сдержать эмоций.
Глава представительства Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель анонсировал, что ситуацию в республике обсудят на Совете по иностранным делам ЕС 14 августа.
— Мы пришли выразить свою солидарность с жертвами насилия, которое мы наблюдаем во многих городах Белоруссии. Мы призываем белорусские власти разрешить людям реализовать своё право на мирный протест и освободить всех незаконно задержанных, — пояснил дипломат.
Ранее премьер-министр Словении Янез Янша призвал к проведению в Белоруссии новых выборов в присутствии международных наблюдателей.
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
"Яндекс" сообщил Посольству РФ про обыск в нескольких минских офисах. При этом СК Белоруссии отрицает визит силовиков
От Майдана до #жывебеларусь. К чему приводят протесты, подобные белорусским
"Пришли выразить солидарность с жертвами насилия". Послы стран ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего в Минске