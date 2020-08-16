Штаб Тихановской выразил готовность обсудить с властями Белоруссии мирный уход Лукашенко

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской выразил готовность сесть за стол переговоров с властями республики. Обсуждать оппозиция намерена только одно — условия отставки действующего главы государства Александра Лукашенко.

— Мы готовы говорить с властями о том, как и когда Лукашенко уйдёт с поста главы государства, — говорится в сообщении штаба.

Команда Тихановской призвала работников всех организаций в Белоруссии присоединиться к бессрочной забастовке с требованиями: срочно и безо всяких условий выпустить всех политзаключённых и задержанных, очистить города от военных и бойцов ОМОНа, привлечь к ответственности силовиков и их начальство за избиения, расстрелы и пытки мирных граждан, а также начать переговоры о мирной передаче власти.