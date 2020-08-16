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Штаб Тихановской выразил готовность обсудить с властями Белоруссии мирный уход Лукашенко

Команда оппозиционера призвала работников всех организаций в стране присоединиться к бессрочной забастовке.

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Светлана Тихановская. Фото © Facebook / Страна Для Жизни

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской выразил готовность сесть за стол переговоров с властями республики. Обсуждать оппозиция намерена только одно — условия отставки действующего главы государства Александра Лукашенко.

Мы готовы говорить с властями о том, как и когда Лукашенко уйдёт с поста главы государства, — говорится в сообщении штаба.

Команда Тихановской призвала работников всех организаций в Белоруссии присоединиться к бессрочной забастовке с требованиями: срочно и безо всяких условий выпустить всех политзаключённых и задержанных, очистить города от военных и бойцов ОМОНа, привлечь к ответственности силовиков и их начальство за избиения, расстрелы и пытки мирных граждан, а также начать переговоры о мирной передаче власти.

"За Батьку!" В центре Минска началась массовая акция в поддержку Лукашенко

На площадь Независимости даже прискакал "рыцарь" в шлеме вместе со своим "оруженосцем".

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что забастовки рабочих на предприятиях Белоруссии — это "нож в спину" действующей власти.

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