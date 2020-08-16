Telegram провёл собственный опрос, за кого граждане Белоруссии голосовали на выборах

Более половины белорусов — пользователей приложения "Телеграм" — проголосовали бы за Светлану Тихановскую в случае новых президентских выборов в стране. Такие данные следуют из результатов анонимного опроса, проведённого официальным телеграм-каналом.
На 11 утра по Москве 16 августа голоса распределились следующим образом:
- за Светлану Тихановскую — 52%
- за действующего президента страны Александра Лукашенко — 3%
- против всех — 3%
- не голосовал бы — 7%
- я не из Белоруссии — 34%.
Ещё почти миллион пользователей приложения, увидевших данную запись, принимать участие в опросе не стали.
Спокойствие в стране и привет из-за океана. В Белоруссии прошла седьмая ночь протестовУже третью ночь подряд на улицах городов страны обходится без ночных столкновений с правоохранителями.
Как сообщал Лайф, 9 августа в республике состоялись выборы президента, по итогам которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. После опубликования итогов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч.