Telegram провёл собственный опрос, за кого граждане Белоруссии голосовали на выборах

Более половины белорусов — пользователей приложения "Телеграм" — проголосовали бы за Светлану Тихановскую в случае новых президентских выборов в стране. Такие данные следуют из результатов анонимного опроса , проведённого официальным телеграм-каналом.

Спокойствие в стране и привет из-за океана. В Белоруссии прошла седьмая ночь протестов Уже третью ночь подряд на улицах городов страны обходится без ночных столкновений с правоохранителями.

Как сообщал Лайф, 9 августа в республике состоялись выборы президента, по итогам которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. После опубликования итогов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч.