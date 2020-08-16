Спокойствие в стране и привет из-за океана. В Белоруссии прошла седьмая ночь протестов

В Белоруссии завершилась седьмая ночь акций протестов, которые начались после выборов президента страны. Как и несколькими ночами ранее, обстановка на улицах была достаточно спокойной.
Главным местом сбора огромного количества людей стал район станции метро "Пушкинская" в Минске, где 10 августа погиб 34-летний Александр Тарайковский. Несмотря на большое количество собравшихся, всё прошло достаточно мирно и спокойно.
Видео © Соцсети
В других районах Минска нашлось также немало неравнодушных жителей. Одни из таких решили пронести большой красно-белый флаг республики, который был символом страны с 1991 по 1995 год.
Опубликовано ещё одно видео гибели 34-летнего участника протестов в МинскеНа этих кадрах, как и ранее опубликованных, можно увидеть, что в руке погибшего не было взрывного устройства.
Поддержать жителей Белоруссии вышли представители целого ряда городов США. Акции прошли в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Участники с красно-белыми флагами и шарами в руках выкрикивали: "Жыве Беларусь!" К слову, в Большом яблоке акция прошла неподалёку от штаб-квартиры ООН.
Видео © Instagram / Kseniya Erwin
"Мы выстрадали". Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих на его родинеПо его словам, он был в шоке от новостей об избиениях и пытках.
Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме, а ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.