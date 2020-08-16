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Спокойствие в стране и привет из-за океана. В Белоруссии прошла седьмая ночь протестов

Уже третью ночь подряд на улицах городов страны обходится без ночных столкновений с правоохранителями.

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В Белоруссии завершилась седьмая ночь акций протестов, которые начались после выборов президента страны. Как и несколькими ночами ранее, обстановка на улицах была достаточно спокойной.

Главным местом сбора огромного количества людей стал район станции метро "Пушкинская" в Минске, где 10 августа погиб 34-летний Александр Тарайковский. Несмотря на большое количество собравшихся, всё прошло достаточно мирно и спокойно.

Видео © Соцсети

В других районах Минска нашлось также немало неравнодушных жителей. Одни из таких решили пронести большой красно-белый флаг республики, который был символом страны с 1991 по 1995 год.

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На этих кадрах, как и ранее опубликованных, можно увидеть, что в руке погибшего не было взрывного устройства.

Поддержать жителей Белоруссии вышли представители целого ряда городов США. Акции прошли в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Участники с красно-белыми флагами и шарами в руках выкрикивали: "Жыве Беларусь!" К слову, в Большом яблоке акция прошла неподалёку от штаб-квартиры ООН.

Видео © Instagram / Kseniya Erwin

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По его словам, он был в шоке от новостей об избиениях и пытках.

Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме, а ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.

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