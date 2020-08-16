"Жыве Беларусь" по-американски. В городах США прошли акции в поддержку жителей республики

В ряде городов США прошли акции в поддержку жителей Белоруссии, которые продолжают протестовать после выборов президента страны.
#NewYork office of #UN right now. #Solidarity with #Belarus! Please join protestors all over the world and bring world attention to #Belarus. pic.twitter.com/vwj9Zuc4R1— Belarus Free Theatre (@BFreeTheatre) August 15, 2020
В Нью-Йорке участники акций расположились неподалёку от штаб-квартиры ООН. Собравшиеся выкрикивали: "Жыве Беларусь!" — и держали в руках красно-белые флаги республики. Многие также держали воздушные шары и плакаты с различными призывами.
Дошли акции и до западного берега страны. Немало собравшихся можно было встретить на улицах Лос-Анджелеса. Любопытно, что люди с флагами Белоруссии собрались прямо на Аллее Славы в Голливуде.
Неравнодушные к судьбе Белоруссии нашлись и в Сан-Франциско. Там участники мирной акции растянули большой красно-белый флаг республики. В Сети сообщается, что участниками такого перформанса стали тысячи людей.
Глава МИД Канады пообещал Тихановской "защищать" БелоруссиюПо его словам, он внимательно наблюдает за ситуацией.
Напомним, 9 августа в республике состоялись очередные выборы президента, на которых с результатом 80,1% победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования, после чего в стране начались протесты. По информации МВД, пострадали десятки человек, в том числе среди правоохранителей, было задержано несколько тысяч.