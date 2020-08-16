"Жыве Беларусь" по-американски. В городах США прошли акции в поддержку жителей республики

В ряде городов США прошли акции в поддержку жителей Белоруссии, которые продолжают протестовать после выборов президента страны.

В Нью-Йорке участники акций расположились неподалёку от штаб-квартиры ООН. Собравшиеся выкрикивали: "Жыве Беларусь!" — и держали в руках красно-белые флаги республики. Многие также держали воздушные шары и плакаты с различными призывами.

Дошли акции и до западного берега страны. Немало собравшихся можно было встретить на улицах Лос-Анджелеса. Любопытно, что люди с флагами Белоруссии собрались прямо на Аллее Славы в Голливуде.

Неравнодушные к судьбе Белоруссии нашлись и в Сан-Франциско. Там участники мирной акции растянули большой красно-белый флаг республики. В Сети сообщается, что участниками такого перформанса стали тысячи людей.