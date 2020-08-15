Глава МИД Канады пообещал Тихановской "защищать" Белоруссию

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что провёл телефонный разговор с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, в котором обсудил положение дел в республике. Об этом он написал в "Твиттере".

— Я подтвердил приверженность Канады народу Белоруссии и что мы внимательно следим за ситуацией на местах, обдумывая следующие шаги. Канада всегда будет защищать народ Белоруссии, — написал Шампань.

Напомним, 9 августа в республике состоялись очередные выборы президента, на которых с результатом 80,1% победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования, после чего в стране начались протесты. По информации МВД, пострадали десятки человек, в том числе среди правоохранителей, было задержано несколько тысяч.