Ряд сотрудников Белтелерадиокомпании заявили о намерении бастовать

Представители технического персонала Белтелерадиокомпании заявили о своём намерении устроить забастовку на фоне ситуации в стране. Об этом РИА "Новости" сообщил глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

Отмечается, что 15 августа прошла встреча коллектива холдинга с пресс-секретарём Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой. В ходе беседы участники поднимали вопрос об освещении ситуации с протестами в стране. По итогу несколько человек приняли решение уволиться.

По словам Кривошеева, часть сотрудников выступила за проведение забастовки. Однако такой позиции придерживались далеко не все. При этом бастовать решили представители именно технического персонала.

— Проводятся встречи с ними, завтра будет ещё одна, в понедельник, — отметил Кривошеев.