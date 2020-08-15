Ряд сотрудников Белтелерадиокомпании заявили о намерении бастовать

Представители технического персонала Белтелерадиокомпании заявили о своём намерении устроить забастовку на фоне ситуации в стране. Об этом РИА "Новости" сообщил глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.
Опубликовано ещё одно видео гибели 34-летнего участника протестов в МинскеНа этих кадрах, как и ранее опубликованных, можно увидеть, что в руке погибшего не было взрывного устройства.
Отмечается, что 15 августа прошла встреча коллектива холдинга с пресс-секретарём Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой. В ходе беседы участники поднимали вопрос об освещении ситуации с протестами в стране. По итогу несколько человек приняли решение уволиться.
По словам Кривошеева, часть сотрудников выступила за проведение забастовки. Однако такой позиции придерживались далеко не все. При этом бастовать решили представители именно технического персонала.
Ведущая двух белорусских гостелеканалов заявила о желании сотрудников СМИ бастоватьМитинг намечен на понедельник, но работники не исключают, что он пройдёт раньше.
— Проводятся встречи с ними, завтра будет ещё одна, в понедельник, — отметил Кривошеев.
Он также подчеркнул, что если подобная ситуация произойдёт, то она никак не отразится на вещании каналов страны.