Тимошенко рассказала о "единственном верном решении" для Белоруссии

Лидер украинской партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко считает, что в текущей ситуации, которая разворачивается в Белоруссии, "единственным верным решением" будет проведение новых выборов президента республики. Об этом она сообщила на своей странице в "Фейсбуке".

Политик отметила, что результаты волеизъявления не соответствуют настроению жителей страны, поэтому они вызвали массовые протесты по всей Белоруссии.

— В условиях такой острой напряжённости единственно правильным решением было бы объявление новых выборов с гарантией свободного участия всех кандидатов, избрание независимой ЦИК и мощной наблюдательной миссии от мировых демократических институтов, — подчеркнула Тимошенко.

Кроме того, глава партии "Батьковщина" осудила применение силы против протестующих, журналистов и медиков.

— Точно не выход дальнейшая эскалация противостояния, применение силы к протестантам, аресты, освобождение и запугивание, — резюмировала Тимошенко.