Тимошенко рассказала о "единственном верном решении" для Белоруссии

Лидер украинской партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко считает, что в текущей ситуации, которая разворачивается в Белоруссии, "единственным верным решением" будет проведение новых выборов президента республики. Об этом она сообщила на своей странице в "Фейсбуке".
Политик отметила, что результаты волеизъявления не соответствуют настроению жителей страны, поэтому они вызвали массовые протесты по всей Белоруссии.
— В условиях такой острой напряжённости единственно правильным решением было бы объявление новых выборов с гарантией свободного участия всех кандидатов, избрание независимой ЦИК и мощной наблюдательной миссии от мировых демократических институтов, — подчеркнула Тимошенко.
"Не допустить подобных действий". Лукашенко отреагировал на идею выстроить "цепь неравнодушных" от Вильнюса до КиеваГлава государства поручил силовым структурам страны дать оценку этим предложениям.
Кроме того, глава партии "Батьковщина" осудила применение силы против протестующих, журналистов и медиков.
— Точно не выход дальнейшая эскалация противостояния, применение силы к протестантам, аресты, освобождение и запугивание, — резюмировала Тимошенко.
Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме, а ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.