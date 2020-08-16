Митинги сторонников и противников Лукашенко состоятся в воскресенье в центре Минска

В центре белорусской столицы в воскресенье, 16 августа, планируют провести свои митинги сторонники и противники президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщает портал Tut.by.
Уточняется, что тех, кто поддерживает главу государства, приглашают к Дому правительства на площади Независимости в Минске к 12 часам дня. Митинг пройдёт под девизом "Не дадим развалить страну". По данным портала, сторонники Лукашенко также соберутся на площади Победы, у Дома офицеров, Дворца профсоюзов и в других местах в центре Минска.
Ряд сотрудников Белтелерадиокомпании заявили о намерении бастоватьВпрочем, это никак не будет грозить перебоями в вещании каналов страны.
В свою очередь, оппозиция объявила о том, что запланирован марш "За свободу", который должен начаться в 14:00, также на площади Независимости. Отмечается, что люди пройдут по одноимённому проспекту.
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что забастовки рабочих на предприятиях Белоруссии — это "нож в спину" действующей власти.
"Не допустить подобных действий". Лукашенко отреагировал на идею выстроить "цепь неравнодушных" от Вильнюса до КиеваГлава государства поручил силовым структурам страны дать оценку этим предложениям.
Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме, а ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.