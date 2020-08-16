Митинги сторонников и противников Лукашенко состоятся в воскресенье в центре Минска

В центре белорусской столицы в воскресенье, 16 августа, планируют провести свои митинги сторонники и противники президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщает портал Tut.by.

Уточняется, что тех, кто поддерживает главу государства, приглашают к Дому правительства на площади Независимости в Минске к 12 часам дня. Митинг пройдёт под девизом "Не дадим развалить страну". По данным портала, сторонники Лукашенко также соберутся на площади Победы, у Дома офицеров, Дворца профсоюзов и в других местах в центре Минска.

В свою очередь, оппозиция объявила о том, что запланирован марш "За свободу", который должен начаться в 14:00, также на площади Независимости. Отмечается, что люди пройдут по одноимённому проспекту.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что забастовки рабочих на предприятиях Белоруссии — это "нож в спину" действующей власти.