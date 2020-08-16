Цепкало рассказал о местонахождении своей жены и детей

Семья бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало находится в безопасности. В штабе политика сообщили, что спустя несколько часов задержки его супругу Веронику и двух детей пропустили на территорию Украины.

— У нас всё хорошо! Продержав несколько часов на границе, Веронике с детьми разрешили пересечь границу Российской Федерации в направлении Украины, — написал он в "Фейсбуке".

Между тем стало известно, что экс-кандидат в президенты Белоруссии не намерен долго задерживаться в Киеве. Руководитель пресс-службы штаба политика Алексей Урбан сообщил ТАСС, что Цепкало вместе с семьёй в течение нескольких дней переберётся в Варшаву. По его словам, там у белорусского оппозиционера запланированы "встречи с серьёзными политическими деятелями из Вашингтона". Урбан уточнил, что "они не являются представителями действующей власти".