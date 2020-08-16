Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Мне очень стыдно". Опубликовано видео разоблачения "избитой" белорусским ОМОНом

Пользователи отметили, что девушка совсем не выглядит как побитая десятью спецназовцами.

3770

Видео с рыжеволосой девушкой из Минска, которая жаловалась, что была на сутки задержана во время акций протеста, избита и подвергалась всяческим унижениям, вызвало острую реакцию пользователей Сети. Однако позднее стали появляться сообщения, что "жертва" могла быть причастна к провоцированию нападений на силовиков и якобы даже была координатором протестов в микрорайоне Уручье. В доказательство этого было опубликовано видео сразу после задержания девушки, где она сознаётся, что отправляла знакомым сообщения с призывом атаковать правоохранителей.

Мне действительно стыдно, что я призывала так драться с ними (силовиками), нападать на них. Они тоже люди, у них есть семьи, дети. Они тоже этого не хотят. Мне действительно стыдно, простите, — говорит заплаканная задержанная.

В комментариях к новому опубликованному ролику пользователи отметили, что теперь ещё больше сомневаются в правдивости первоначальной истории девушки. Ведь, в отличие от действительно пострадавших протестующих, она не выглядит избитой. Кроме того, некоторые утверждали, что знают В. Голикову отнюдь не как добропорядочную девушку.

Родословная владельца телеграм-канала NEXTA. Кто скрывается за голосом белорусского "майдана"

Писатель Дмитрий Петровский — о том, почему вскормленный Батькой собственный юный Навальный-2.0 ценен для белорусского КГБ и почему в Минске избивают только русских военкоров.

Как сообщал Лайф, 9 августа в республике состоялись выборы президента, по итогам которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. После опубликования итогов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч.

Выбор редакции

Loading...