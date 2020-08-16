"Мне очень стыдно". Опубликовано видео разоблачения "избитой" белорусским ОМОНом

Видео с рыжеволосой девушкой из Минска, которая жаловалась, что была на сутки задержана во время акций протеста, избита и подвергалась всяческим унижениям, вызвало острую реакцию пользователей Сети. Однако позднее стали появляться сообщения, что "жертва" могла быть причастна к провоцированию нападений на силовиков и якобы даже была координатором протестов в микрорайоне Уручье. В доказательство этого было опубликовано видео сразу после задержания девушки, где она сознаётся, что отправляла знакомым сообщения с призывом атаковать правоохранителей.

— Мне действительно стыдно, что я призывала так драться с ними (силовиками), нападать на них. Они тоже люди, у них есть семьи, дети. Они тоже этого не хотят. Мне действительно стыдно, простите, — говорит заплаканная задержанная.

В комментариях к новому опубликованному ролику пользователи отметили, что теперь ещё больше сомневаются в правдивости первоначальной истории девушки. Ведь, в отличие от действительно пострадавших протестующих, она не выглядит избитой. Кроме того, некоторые утверждали, что знают В. Голикову отнюдь не как добропорядочную девушку.