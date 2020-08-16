Белоруссия анонсировала военные учения у границы с Литвой

Белорусская армия проведёт ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов вблизи БелАЭС и на полигонах в Гродненской области. Об этом сообщило Министерство обороны республики.

— С 17 по 20 августа в соответствии с Планом подготовки Вооружённых сил на военных полигонах и отдельных участках местности пройдёт ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островца, полигоны "Гожский" и "Неман", — говорится в сообщении.

В ходе учений подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство по назначенным объектам. Подразделения 147-го, 1146-го и 740-го зенитных ракетных полков уже заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках охраны госграницы в воздушном пространстве. 103-я воздушно-десантная бригада отработает вопросы усиления участков госграницы на "Гожском" полигоне.

Также отдельные танковые и механизированные батальоны 6-го и 11-го отдельных механизированных бригад примут участие в плановых занятиях по боевой подготовке с боевой стрельбой на "Обуз-Лесновском" и "Гожском" полигонах.