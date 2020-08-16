В Минске задержали двух мужчин и женщину по подозрению в подрыве самодельной бомбы — видео

МВД Белоруссии сообщило о задержании двух мужчин и одной женщины по подозрению в подрыве самодельного взрывного устройства в Минске. Поймать злоумышленников помогли очевидцы.
— Вчера в Минске около 17:00 (совпадает с мск) на линию 102 поступило сообщение от граждан: рядом с универмагом "Беларусь" неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство. Первым на место происшествия прибыл наряд группы задержания Заводского отдела Департамента охраны, — уточнили в министерстве.
Свидетельница рассказала, что после подрыва злоумышленники скрылись во дворах. По её словам, были трое-двое мужчин и женщина. Очевидец села в милицейскую машину и стала осматривать район вместе с правоохранителями. Вскоре она опознала участников инцидента, их поймали.
При задержании один из подозреваемых, мужчина 1968 года рождения, оказал активное сопротивление милиционеру. Он несколько раз ударил его по голове, а затем повалил на землю и пытался выдавить глаза. В итоге его удалось скрутить, двое его сообщников также были пойманы. Подвергшийся нападению милиционер находится в больнице.
В Минске снова слышны взрывы — видеоПри этом акция в центре города проходит беспрепятственно — милиция не трогает протестующих.
Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме, а ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.