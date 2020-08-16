В Минске задержали двух мужчин и женщину по подозрению в подрыве самодельной бомбы — видео

МВД Белоруссии сообщило о задержании двух мужчин и одной женщины по подозрению в подрыве самодельного взрывного устройства в Минске. Поймать злоумышленников помогли очевидцы.

— Вчера в Минске около 17:00 (совпадает с мск) на линию 102 поступило сообщение от граждан: рядом с универмагом "Беларусь" неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство. Первым на место происшествия прибыл наряд группы задержания Заводского отдела Департамента охраны, — уточнили в министерстве.

Свидетельница рассказала, что после подрыва злоумышленники скрылись во дворах. По её словам, были трое-двое мужчин и женщина. Очевидец села в милицейскую машину и стала осматривать район вместе с правоохранителями. Вскоре она опознала участников инцидента, их поймали.

При задержании один из подозреваемых, мужчина 1968 года рождения, оказал активное сопротивление милиционеру. Он несколько раз ударил его по голове, а затем повалил на землю и пытался выдавить глаза. В итоге его удалось скрутить, двое его сообщников также были пойманы. Подвергшийся нападению милиционер находится в больнице.