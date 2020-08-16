"Убийцы! Позор! В отставку!" Мэр Бреста вышел к митингующим, и его освистали — видео

Мэр Бреста Александр Рогачук выступил перед жителями города. Видео с мероприятия опубликовал портал Tut.by. На кадрах видно, что в начале мероприятия Рогачук пытается представить начальников Управления внутренних дел, СК и прокуратуры города. Однако толпа горожан не даёт ему закончить, скандируя: "Убийцы! В отставку!"

— В настоящий момент ситуация в городе спокойная и демократичная, — говорил градоначальник, поглядывая в заготовленную бумажку.

В итоге мэр заявил, что услышал лозунги жителей Бреста, и пообещал решить всё, что находится в его компетенции.

— Я понимаю, что мы все хотим перемен. Мы все хотим перемен к лучшему. И я уверен, что наш город продолжит движение вперёд спокойно и демократично, — добавил Рогачук.