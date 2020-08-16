Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Убийцы! Позор! В отставку!" Мэр Бреста вышел к митингующим, и его освистали — видео

Градоначальник пытался говорить по бумажке о "спокойной и демократичной" ситуации в городе.

1336

Мэр Бреста Александр Рогачук выступил перед жителями города. Видео с мероприятия опубликовал портал Tut.by. На кадрах видно, что в начале мероприятия Рогачук пытается представить начальников Управления внутренних дел, СК и прокуратуры города. Однако толпа горожан не даёт ему закончить, скандируя: "Убийцы! В отставку!"

В настоящий момент ситуация в городе спокойная и демократичная, — говорил градоначальник, поглядывая в заготовленную бумажку.

Конфетка для несогласных. В Бресте протестующим девушкам раздают цветы и сладости — видео

Представительницы прекрасного пола не хотят мириться с действиями силовиков во время задержаний.

В итоге мэр заявил, что услышал лозунги жителей Бреста, и пообещал решить всё, что находится в его компетенции.

Я понимаю, что мы все хотим перемен. Мы все хотим перемен к лучшему. И я уверен, что наш город продолжит движение вперёд спокойно и демократично, — добавил Рогачук.

Ранее сообщалось, что во время акций протеста в Бресте открывали огонь на поражение. Эту информацию подтвердили в МВД Белоруссии.

Выбор редакции

Loading...