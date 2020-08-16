Простыни и старые тряпки. Протестующие в Минске рассказали, как шьют бело-красные флаги

Участники протестных акций в Минске рассказали, что приобрели белую и красную ткань для пошива флагов заранее. Те, кто не успел сделать этого, используют для пошива подручные материалы.

— В "Московско-венском" торговом центре брали, сейчас там заказов на четыре листа вперёд. Но главный поставщик — это один интернет-магазин, за два дня доставляют, мы заказывали ещё месяца три назад, — приводит слова минчан ТАСС.

Сейчас, по их словам, нужного материала в магазинах практически нет.

Другие участники протеста рассказали, что сшили флаг из простыней. Ещё одни использовали старые тряпки.

Бело-красно-белый флаг использовался в качестве официального флага Белорусской Народной Республики в 1918–1919 годах. После распада Советского Союза на несколько лет он стал государственным флагом страны.