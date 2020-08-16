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Простыни и старые тряпки. Протестующие в Минске рассказали, как шьют бело-красные флаги

В магазинах нужного материала практически нет.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Dmitri Lovetsky

Участники протестных акций в Минске рассказали, что приобрели белую и красную ткань для пошива флагов заранее. Те, кто не успел сделать этого, используют для пошива подручные материалы.

В "Московско-венском" торговом центре брали, сейчас там заказов на четыре листа вперёд. Но главный поставщик это один интернет-магазин, за два дня доставляют, мы заказывали ещё месяца три назад, — приводит слова минчан ТАСС.

Сейчас, по их словам, нужного материала в магазинах практически нет.

Бесконечный поток. Ускоренное видео наглядно показало масштабность протестного митинга в Минске

Многие пришли на эту акцию в бело-красной одежде, чтобы поддержать символ оппозиции.

Другие участники протеста рассказали, что сшили флаг из простыней. Ещё одни использовали старые тряпки.

Бело-красно-белый флаг использовался в качестве официального флага Белорусской Народной Республики в 1918–1919 годах. После распада Советского Союза на несколько лет он стал государственным флагом страны.

Напомним, 16 августа в столице Белоруссии состоялись сразу два крупных митинга. Первый из них прошёл в поддержку действующего президента Александра Лукашенко — по данным МВД, там собралось 65 тысяч человек, а второй — против него. Несколько десятков тысяч протестующих проследовали маршем от стелы "Минск — город-герой" и дошли до Дома правительства.

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