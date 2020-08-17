"Со слезами на глазах". Тима Белорусских поддержал протесты против Лукашенко

Певец Тима Белорусских выразил поддержку протестующим против результатов президентских выборов в Белоруссии. Об этом артист написал в своём инстаграме.

— Однажды я взял себе прозвище в честь целой страны во имя того, чтобы как можно больше людей смогли узнать о таком прекрасном месте, как Республика Беларусь. Сегодня со слезами на глазах я пишу этот пост с тремя громкими — горжусь, горжусь, горжусь, — написал он.

Он также назвал белорусов самыми искренними, миролюбивыми и честными.

Белорусских также добавил, что его молчание в соцсетях о происходящих в стране событиях вовсе не означало, что он игнорирует эти события.

— Те люди, которые обвиняют меня в молчании в социальных сетях, просто живут в этих сетях. Вы не подозреваете и даже не догадываетесь о реальностях и о том, что происходит за пределами телефона. Моя страна, мои люди знают, что я с ними, — уточнил он.

Фото © Instagram / timabelorusskih

Напомним, ранее другой белорусский артист Макс Корж призвал протестующих прекратить митинги. Певец заявил, что насилием нельзя чего-то достичь. По его мнению, победу, которую обещали оппозиции, "одержать просто нереально". Корж отметил, что, если продолжать дальше, будут человеческие жертвы. Силовики не перейдут на сторону протестующих. Позднее он исправил свой пост и пояснил в скобках, что имеет в виду "только сегодняшний день".