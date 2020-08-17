Пушков обозначил главную слабость Лукашенко

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко может проиграть оппозиции в случае слабой информационной поддержки.

— Как только проиграно поле информационное, за этим неизбежно и неотвратимо следует проигрыш политического поля и смена власти, — отметил политик в телеграм-канале.

Сенатор подчеркнул важность информации в период национальных кризисов, ведь главные битвы разворачиваются именно в этой сфере.

Верным рецептом проигрыша Лукашенко Пушков, который возглавляет в Совфеде временную комиссию по информационной политике и взаимодействию со СМИ, назвал "примитивизм в поддержке власти, помноженный на уход от острых тем, волнующих общество". Он подчеркнул, что политика высшего качества невозможна с информацией низкого качества.