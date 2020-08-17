Пушков обозначил главную слабость Лукашенко

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко может проиграть оппозиции в случае слабой информационной поддержки.
— Как только проиграно поле информационное, за этим неизбежно и неотвратимо следует проигрыш политического поля и смена власти, — отметил политик в телеграм-канале.
Полная стенограмма выступления Александра Лукашенко на митинге в МинскеТекст опубликован Белорусским телеграфным агентством (БелТА) с пометками реакции участников мероприятия.
Сенатор подчеркнул важность информации в период национальных кризисов, ведь главные битвы разворачиваются именно в этой сфере.
Верным рецептом проигрыша Лукашенко Пушков, который возглавляет в Совфеде временную комиссию по информационной политике и взаимодействию со СМИ, назвал "примитивизм в поддержке власти, помноженный на уход от острых тем, волнующих общество". Он подчеркнул, что политика высшего качества невозможна с информацией низкого качества.
Напомним, массовые акции протеста в Белоруссии начались после выборов президента неделю назад. ЦИК заявила, что Александр Лукашенко набрал более 80%. В это не поверила оппозиция. В первое время сотрудники правоохранительных органов жёстко подавляли акции протеста. Несмотря на это, их масштабы усиливались. Самая многочисленная прошла сегодня. Теперь власти изменили свою позицию. Глава МВД извинился. Александр Лукашенко сегодня вышел на митинг сам, правда, встретился со своими сторонниками. Он вновь заявил, что оппозицией пытаются управлять извне.