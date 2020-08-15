"Газпром", это же общий газ! Но почему доходы увеличиваются только у вас?

Для кого-то кризис — это оптимизация и экономия, а кому-то — возможность выплатить очередные бонусы и премии. Российское "национальное достояние", "Газпром", несмотря на колоссальные убытки, увеличило вознаграждение членам своего правления на 33%. Председатель правления госмонополии Алексей Миллер и 13 его сотоварищей за шесть месяцев кризисного года заработали более миллиарда рублей — в среднем по 12 млн рублей в месяц.

По телевидению мы только и слышим о проблемах российского "голубого гиганта". То Украина, пользуясь юридическими недочётами в транзитном договоре, смогла отсудить у госкорпорации 2,6 млрд долларов, то Польше выплатили 1,5 млрд долларов компенсации, то США вводят очередные санкции для "Северного потока — 2". Ну и, конечно, обрушение цен на газ в Европе в связи с экономическим кризисом на фоне коронавирусной пандемии.

В некоторые месяцы этого года "Газпрому" приходилось продавать газ в Европе значительно дешевле, чем он продаёт газ россиянам. Так, в мае цены на голландском хабе TTF доходили до $46–47 за 1 тыс. куб. м, а на наиболее приближённом к России хабе в Баумгартене — до $62. И это учитывая, что москвичи и жители Подмосковья стабильно платят "Газпрому" около $100 за куб. А на днях госмонополия объявила об индексации цены на 3%.

Соответственно, рухнули выручка и прибыль компании. Согласно отчётности, выручка от продажи газа снизилась почти на 602 млрд рублей, "Газпром" получил чистый убыток в первом полугодии в 277 млрд рублей.

Но такое положение дел совсем никак не повлияло на доходы руководства. По итогам первого полугодия доход правления "Газпрома" составил более миллиарда рублей, на треть больше, чем в значительно более успешном для корпорации прошлом году. Согласно отчётности, доходы были увеличены хитрым образом. С одной стороны, была снижена заработная плата (на 17%), но премии по итогам работы увеличились почти в два раза. В итоге рост доходов руководства составил 33% — в среднем почти по 12 млн рублей в месяц на каждого члена руководства.

Вероятно, формальное снижение заработной платы было нужно для отчёта: мол, зарплату мы в связи с кризисом снизили! Из этих же соображений, видимо, были снижены и доходы членов совета директоров компании (там заседают те же члены правления "Газпрома", а также российские министры и экономисты). Им доходы срезали аж в два раза — причём и заработную плату, и премии. Всего совету директоров было выплачено за полгода 42 млн рублей (в аналогичном периоде прошлого года — 86 млн рублей).