Ставки на чёрную. Рынок чёрной икры в России наполняется китайской подделкой

Чёрная икра в Астрахани ещё 30 лет назад добывалась тоннами, стоила для потребителей копейки, а во всём мире была брендом. Но сейчас за 50 граммов чёрной икры нужно заплатить несколько тысяч рублей. Вкус, скорее всего, не восхитит. Да и за качество отвечают уже не российские предприниматели, хотя бренд нам продают как "отечественное производство высшего качества".
Почему икры так мало
Плюс 42 градуса в тени. Страшное пекло. Летом в Астрахани практически нет туристов, местные жители не вылезают из-под кондиционеров, которые здесь называются сплитками. Рыбаки приезжают в Астрахань весной и осенью, именно в эти периоды можно поймать хорошую рыбу. Тогда же здесь процветает торговля фирменными сувенирами: сушёная рыба и чёрная икра.
Но если рыба действительно поймана астраханцами, то происхождение чёрной икры — под большим вопросом.
— В 80-е годы мы вылавливали по 37 тонн рыбы в день. Икры добывали около шести тонн ежедневно. Бывало такое, что не успевали обрабатывать на приёмке всё, что приходило от рыбаков, по две-три тонны списывали, — рассказал Лайфу опытный рыбак Юрий. Сейчас он работает на ферме по производству чёрной икры "А-Икра".
Фото © ТАСС / Кошкинцев Геннадий, Медведев Владимир
Промышленная добыча рыбы никак не восполнялась: осетра, севрюгу, белугу из Волги и Каспийского бассейна вылавливали, а мальков не запускали. В 90-е выросло число браконьеров. Правда, как признаются местные рыбаки, за незаконную ловлю рыбы и добычу икры в Астрахани сажали в тюрьму на семь-восемь лет. Была даже такая поговорка: все любители икорки отдыхают на семёрке. Семёркой называлась колония № 7.
Спустя ещё несколько лет начались экологические проблемы: сброс грязных вод, строительство дамб, бурение нефтяных скважин в Каспии. Осётр — донная рыба, он питается всем, что попадается на дне. Но вся грязь, которая стекает в Волгу и Каспий, оказывается в иле. Рыба начинает болеть.
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— После очередных выбросов из Волгограда осетры 400 километров вниз по Волге шли кверху брюхом. Страшно смотреть было, — рассказывает Юрий.
По словам заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству Василия Соколова, сейчас ежегодно в Волгу отправляют миллионы мальков осетровых. Причём Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и Росрыболовство знают "биографию" каждой рыбы. Если выловить осетра в Волге, то по ДНК специалисты скажут, из какого рыбоводного хозяйства эта особь, кто его "мама" и "папа".
— Постепенно мы идём к улучшению ситуации, но работы предстоит очень много. Ведь для того, чтобы осётр занерестился, нужно от шести лет. Китайские производители умудряются добиться нереста минимум в два раза быстрее, — говорит Василий Соколов.
При чём здесь Китай?
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Чёрная икра — продукт дорогой и в производстве (шесть лет содержать и кормить рыбу до первого нереста всё-таки не так просто), и для потребителей, поэтому его нельзя называть товаром первой необходимости. Но спрос есть. По разным оценкам, объём производства чёрной икры в России — около 50–60 тонн в год. На экспорт, как отмечают в Росрыболовстве, уходит около пяти-шести тонн. Но жители России съедают намного больше икры, чем её продают отечественные производители. Почему? Потому что более 50% рынка, как утверждают в Росрыболовстве, — чёрная икра, привезённая в нашу страну из Китая.
— Около 140–150 китайских компаний аттестованы Россельхознадзором на импорт чёрной икры в нашу страну. А российских компаний, которые производят икру на рынок, — не больше 20. При этом китайские предприниматели не допускают наших ветеринаров и экспертов на свои производства, то есть мы не можем достоверно знать, что за икру они нам продают, — отметил президент Союза осетроводов России Александр Новиков.
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Китайская икра производится в экологически неблагополучных регионах страны. Кроме того, по словам Новикова, для выращивания рыбы используются практически на 100% генно-модифицированные корма, чтобы и осетровые быстрее росли, и чтобы предприниматели могли сэкономить деньги. Вместо рыбной муки производители Китая покупают мясо-костную муку из скота или перьевую из птицы, добавляют антибиотики, вместо рыбьего жира — рапсовое масло, которое получают из генно-модифицированного рапса, либо использованное растительное масло из ресторанов и столовых, на котором уже жарили еду.
Контроль за импортом икры в России осуществляет Россельхознадзор. По данным ведомства, в настоящее время пять китайских предприятий имеют право на поставки в Российскую Федерацию икры осетровых. Поступающая на территорию Российской Федерации продукция контролируется согласно Плану по мониторингу качества и безопасности пищевой продукции.
— В случае первичного выявления несоответствий в продукции импортного производства, поступающей из любой страны, в том числе из Китая, Россельхознадзором в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2014 г. № 94 "О положении о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору)" применяются меры в виде усиленного лабораторного контроля за ввозом таких подконтрольных товаров. Если же нарушение повторное, принимается решение об ограничении на ввоз продукции с соответствующего предприятия, — сообщили Лайфу в пресс-службе Россельхознадзора.
В прошлом году запрещённых и вредных веществ в икре осетровых, ввозимой из КНР в РФ, выявлено не было. В этом году поставки чёрной икры из Китая в Россию не осуществлялись.
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Но, по словам Александра Новикова, сегодня большая часть данного продукта на наших прилавках имеет китайское происхождение. Российские предприниматели покупают икру в Поднебесной, расфасовывают в фирменные баночки, на которых пишут "Сделано в Астрахани" или "Сделано в России", и продают втридорога. Для сравнения: закупочная цена килограмма чёрной икры из Китая — менее 200 долларов (менее 15 тысяч рублей), в России такой же объём продукта стоит 36–40 тысяч рублей. Предприниматели не хотят заниматься выращиванием, ждать нереста, солить икру. Зачем? Если можно купить уже готовое и разложить в красивые упаковки.
Бизнесмены утверждают, что никак не нарушают закон, ведь в Китае они закупают сырьё, а само производство такого продукта, как солёная чёрная икра, находится в России.
— Это враньё. Если икру не просолить сразу, она испортится, пока едет из Китая в Россию. В нашу страну она приезжает уже в готовом виде, — объясняет Александр Новиков. — Отечественные предприниматели фальсифицируют сам продукт и документы на него, выдавая китайскую икру за российскую. Для отвода глаз у них есть небольшие фермы, в которых растут осетры. Но больший объём идёт из Китая.
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В Астрахани, по словам экспертов, из трёх банок чёрной икры в двух будет фальсификат, не имеющий отношения к астраханским производствам. Туристы, местные жители и потребители из других регионов в надежде купить настоящий деликатес, как правило, берут импортный товар неизвестного происхождения.
Василий Соколов отмечает: самое обидное — встретить "Китай" именно в Астрахани, где чёрная икра — бренд региона. При этом, по мнению замруководителя Росрыболовства, китайская икра имеет право на существование, но потребитель должен знать, что именно он покупает и ест. К сожалению, махинации работают — покупатель обманут. Это негативно влияет и на рынок, и на здоровье граждан, и на имидж русской чёрной икры.
Пыль в глаза — икра на продажу
Один из самых крупных производителей чёрной икры в Астрахани — бренд "Астраханские деликатесы" — отказался комментировать присутствие китайской икры на рынке, отметив, что мы можем приехать на их ферму, погулять по цеху, но интервью представитель компании давать не будет.
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Представитель более молодого бренда — компании "А-Икра" — согласился на встречу с Лайфом. Ярослав Викторов, директор фирмы, рассказал, что два небольших садка с рыбой есть в Астраханской области, ещё одна ферма — в Иране. Ежегодно, по словам Викторова, компания производит пять-шесть тонн чёрной икры, оборот предприятия в 2019 году — 100 миллионов рублей.
— К сожалению, и эта компания замечена в продаже китайского фальсификата, — утверждает Александр Новиков.
По словам директора "А-Икры", "Китаем" его фирма не торгует. И, наоборот, выступает за отечественное честное производство.
Какую икру едят космонавты?
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Ярослав Викторов рассказал, что "А-Икра" ведёт переговоры с "Роскосмосом" о поставке своей чёрной икры на МКС, поскольку в конце 2019 года в СМИ появилась новость: космонавты остались без деликатеса на Новый год — причины не уточнялись.
— Проблема была в том, что икра, которую отправляли космонавтам, невкусная. Мы разработали свою рецептуру на основе паюсной чёрной икры, отправили её в "Роскосмос" в тюбиках. Недавно нам пришёл ответ: качество продукта устраивает, но упаковка должна быть иной. Сейчас мы дорабатываем упаковку и, надеюсь, уже скоро сможем начать сотрудничество, чтобы у каждого космонавта к Новому году была баночка икры, — говорит Ярослав Викторов.
Президент Союза осетроводов и владелец ГК "Русский икорный дом" Александр Новиков заявляет: всё это — газетная утка. На протяжении нескольких лет "Русский икорный дом" сотрудничает с "Роскосмосом" и поставляет икру космонавтам. Последняя поставка была в марте 2020 года. Всего за год на МКС уходит три партии чёрной икры.
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Институт медико-биологических проблем, который занимается рационом космонавтов, не предоставил комментарий Лайфу.
Как тогда выбирать икру, чтобы не встретиться с фальшивкой?
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Росрыболовство и "Роскачество" знают надёжных производителей чёрной икры в России. Но опубликовать реестр добросовестных бизнесменов они не могут — это является нарушением антимонопольного законодательства.
Поэтому, чтобы не нарваться на китайский товар, Василий Соколов рекомендует внимательно изучать этикетку.
— По техническому регламенту на каждой банке должно быть указано: вид, где произведено, аквакультура. Если этого нет, значит, скорее всего, перед вами фальсификат. Если на банке написано просто "осетровая", это неправильно, это не соответствует правилам, — говорит Соколов.
Выбор чёрной икры Александр Новиков сравнивает с выбором дорогого вина. Ведь, прежде чем покупать, например, коллекционный напиток, вы, скорее всего, поищете о нём информацию, почитаете о производителе и производстве. Так же должно быть и с икрой. Деликатес стоит немало, поэтому покупать его бездумно не следует.