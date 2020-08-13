Воры под присмотром. Как Лукашенко перед выборами криминал приручал

Лукашенко сделал непримиримую борьбу с криминалом одним из оснований своей власти. Однако в Белоруссии есть и воры в законе, и смотрящие, и сходки. Лайф разбирался в особенностях воровского мира республики и выяснил, почему криминалитет не выступил на стороне оппозиции во время недавних беспорядков.

Ещё в начале своего президентства Александр Лукашенко объявил жестокую кровавую войну против преступного мира. В 1997 году были устранены лидеры криминального мира Белоруссии Щавлик, Траца и Лукаш. Официально их смерть списали на криминальные разборки, однако, по данным некоторых СМИ, в ликвидации воров принимали участие и силовики. В декабре прошлого года Лукашенко обратился к депутатам и членам совета республики, где сказал следующее: — Не стану вам рассказывать, через какие пришлось пройти препятствия и как мы боролись с этими бандитами. Если бы я вам сказал, вы бы меня точно ещё раз назвали диктатором... Нужно было спасти страну и навести порядок мгновенно. Мы его навели в течение одного месяца, разобравшись с бандформированиями.

Легенда воровского мира Белоруссии Владимир Клещ — Щавлик. Фото © UDF.BY

В последующие годы были нередки случаи, когда опера вывозили бандитов в лес, стреляя для острастки поверх их бритых голов. Лукашенко жёстко предупредил криминальных лидеров через СМИ, что, если они поднимут головы, он их просто поотрывает. — Не дай бог, где-то вы создадите обстановку криминальную, — говорил Лукашенко в эфире местных телеканалов. — Мы знаем всех, и не дай бог им шевельнуться! И криминальный мир этот посыл услышал. Возможно, такие суровые меры были оправданны, поскольку, по данным аналитиков, с 1995 по 1999 год в республике практически сформировалось единое бандитское сообщество, объединяющее двести группировок и около трёх тысяч человек. И эта криминальная "бомба" могла рвануть в любой момент.

Бета-версия воровской Белоруссии

Несмотря на то что Лукашенко неоднократно публично заявлял о своей победе над организованной преступностью, криминал в Белоруссии всё же остался. Активно продолжают свою деятельность воры в законе, которые ставят своих смотрящих, организуют сходки и собирают деньги в общак. Криминальный мир Белоруссии настолько окреп, что воровские кланы, которые представляют Александр Кушнеров — Саша Кушнер и Павел Алексеевич — Паша Паштет, ведут между собой самые настоящие войны.

Всего за месяц до выборов президента Белоруссии в районном центре Лиде Гродненской области прошла воровская сходка, на которой выбирали смотрящего за городом. На сходке присутствовал один из лидеров белорусского криминалитета — Саша Кушнер. С ним был весь его "блаткомитет": Богдан, Ёся и Клещ. Однако поставить смотрящего над Лидой не получилось, и мероприятие было сорвано вмешательством МВД.

Видео © МВД Беларуси

Этим громким задержанием МВД устроило Кушнеру настоящую пиар-акцию, возможно, призванную утвердить его в качестве вора в законе Белоруссии № 1. Во время задержания Кушнер открыто заявляет на камеру, что является вором, несмотря на то что уже одно это является прямым поводом для ареста.

Несколько лет назад Лукашенко поставил перед МВД цель полного искоренения воров в законе не только из криминального мира, но даже из лексикона граждан. И с тех пор говорить об этом открыто может только Саша Кушнер, что заставляет недоброжелателей подозревать его в крепких связях с МВД РБ.

Возможно, неслучайно, что самый разгар войны двух крупных воровских кланов пришёлся на выборы президента Белоруссии. И Паштет, и Кушнер находятся сейчас на свободе, и оба претендуют на власть над воровским миром страны. И похоже, что опекаемый МВД Кушнер терпит пока в этой борьбе поражение.

Великолепная четвёрка и Саша Кушнер

Скорее всего, идея об управляемом криминалитете возникла у Лукашенко во время экономического кризиса 2011 года, когда Белоруссия находилась под пристальным вниманием российского криминального сообщества.

По данным источника "Прайм Крайм", в мае 2011 года верховный вор в законе Аслан Усоян, известный как Дед Хасан, короновал в ОАЭ сразу пятерых авторитетов, в том числе и Сашу Кушнера, которого Дед поставил главным над Белоруссией. Кушнера связывают с самой кровавой ОПГ в истории Белоруссии — бандой Морозова, лидер которой в 2008 году был приговорён к расстрелу. Но Кушнеру высшую меру заменили 15 годами. С тех пор по республике идёт устойчивый слух, что в обмен на жизнь Кушнер согласился работать на белорусские спецслужбы с целью его внедрения в верхушку криминалитета республики.

Кушнер в 2011 году. Фото © Прайм Крайм

Решение о воровском подходе принимал сам Усоян. За Кушнера поручился тогда выходец из бобруйской мафии Вова Бирюк. Но второй по величине и влиянию воровской клан (так называемая кутаисская ОПГ), лидером которого считали Тариэла Ониани — Таро, новоиспечённых воров тогда не признал, решив поставить над Белоруссией своих людей.

В ноябре 2012 года на воровской сходке в Дубае кутаисские (к ним примкнули давние противники Кушнера — Галей и Тимоха) короновали четверых граждан Белоруссии: Руслана Лебедева — Лебедь, Павла Алексеевича — Паштет, Александра Медведева — Медвежонок и Олега Герасимовича, он же Муму. Этих воров впоследствии так и стали называть — "дубайская четвёрка", или "джанговские воры", по имени влиятельного члена клана Мераба Джангвеладзе. Снимок этого прогона (записанное в маляве (письме) воровское требование или решение) появился и в Интернете.

Прогон о коронации 16 человек, 10.12.2012. Дубай © Прайм Крайм

У Кушнера хватало влияния противостоять этим ворам, однако он поступил необдуманно и причислил их чуть ли не к опущенным, чем вызвал в белорусском криминальном мире настоящую смуту. Арестанты активно обсуждали это в Интернете. Предыстория скандала такова: много лет назад Вова Бирюк якобы рассказал Кушнеру, что считает бродягу по прозвищу Апука "петухом" за то, что того когда-то кинули в камеру к опущенным. Но другим Бирюк говорил иное. Поэтому многие арестанты продолжали считать Апуку порядочным. С ним решали дела и даже чифирили.

В борьбе за власть над преступным миром Белоруссии Кушнер решил разыграть именно эту карту, обвинив всех воров, которые поддерживали Апуку, в непорядочности. В число этих воров попали главные соперники Кушнера: Галей, Лебедь, Паштет, Муму и Медвежонок, которые, согласно утверждению Кушнера, "уравняли себя с Апукой".

Но этим провокационным жестом Кушнер не только не решил проблему оппозиции, но и провёл между собой и белорусским криминальным миром красную черту, практически поставив себя вне закона. С тех пор "дубайская четвёрка" поставила своей целью полностью лишить Кушнера власти в республике. А возможно, и жизни.

Интересна ли ворам смена власти в Белоруссии?

Поэтому прервавший июльскую сходку в Лиде СОБР выполнял ещё и функцию охраны Кушнера, с которым тогда хотел разобраться бывший его сторонник лидский авторитет Олег Немец, прибывший на сходняк со своими быками. Сторонники Немца и Кушнера всё же сошлись в жестокой рукопашной на автостоянке в жилом массиве всего через два часа после его задержания, чему стали свидетелями жители соседних многоэтажек.

Видео © VK

По данным источника "Прайм Крайм", Кушнера продержали в милиции до темноты и тихо вывезли за город, где он пересел в свой автомобиль. И в два часа ночи авторитет уже якобы спал у себя дома в Минске. А потом и вовсе покинул страну.

После лидской сходки Паша Паштет взял власть в свои руки и отменил все принятые Кушнером решения. Паштет снял всех назначенных им смотрящих, отсылая отечественный криминалитет к настоящим, по его мнению, белорусским ворам — Муму и Медвежонку. — Настало время навести в этой стране порядок, — заявлял Паштет в своём прогоне. И порядок вор решил устанавливать прежде всего в тюрьмах и лагерях, которые, по мнению Паштета, были "голодными и разобщёнными" по вине Кушнера.

Паша Паштет. Фото © Прайм Крайм / Игоридзе

Смена режима теоретически могла быть криминальным генералам очень интересна, ведь они сегодня находятся в Белоруссии под тщательным наблюдением и любое отступление от навязанных сверху правил игры чревато вплоть до смерти. Однако криминальные силы не стали раскачивать лодку, подчёркивая собственную аполитичность и даже высказывая некоторую лояльность Лукашенко. О том, что "Батька много сделал для страны", например, говорит смотрящий за Могилёвом Артур Баханьков, который обсуждает воровские "рамсы" через "Ютуб".

Артур Баханьков — смотрящий за Могилёвом. Фото © VK

Сам Баханьков на время выборов от греха подальше улетел в Египет, где продолжил выпуск видеоблогов. В них он продолжает публично оскорблять Сашу Кушнера.

Кушнер выпустил в ответ целый прогон, где высказал довольно консервативные взгляды на Интернет: — ...Интернет, а именно всякого рода сайты такие как: Ю-туб, Одноклассники, в Контакте, Прайм Крайм, и прочие другие где ежедневно порочится Людское, является негодным, следовательно неприемлемым для любого добропорядочного арестанта, и кто будет черпать информацию из этих мусорских источников, призывать таковых к ответу и жестко наказывать, ибо таковым не будет места среди Людей, так как не раз ставили на Вид!!! (орфография источника сохранена. — Прим. Лайфа). Все эти прогоны доступны в Интернете, и даже далёкие от криминала люди активно обсуждают воровской мир Белоруссии.

Такое ощущение, что государство пока просто не вмешивается в войну кланов, чтобы воры смогли всё решить сами, "по-мужски". А в обмен воровской мир обеспечил нейтралитет в уличных беспорядках, охвативших Белоруссию после перевыборов Лукашенко.

Криминал перед и после выборов

В белорусском преступном сообществе сегодня совершился настоящий переворот в пользу Паштета и всей "дубайской четвёрки". Но, несмотря на то что время для переворота было выбрано крайне удачно, после нормализации обстановки в стране маятник может качнуться обратно, ударив по Паштету и его сторонникам. На это недвусмысленно намекнул сам Лукашенко, обвинив в беспорядках безработных и ранее судимых людей: — Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает, — заявил недавно Лукашенко.

Да и на Кушнере пока рано ставить крест. По некоторым данным, он находится сейчас в Турции, куда прилетел за поддержкой Лоту Гули — единственного вора, на которого он сегодня может рассчитывать. Когда-то тот "оживил" его, сказав перед всеми: "Пусть будет вором". И никто с Гули спорить не стал.

Рашад Исмаилов (слева) и Лоту Гули. Фото © Прайм Крайм / Mustafa Kemal

На днях также стало известно, что Верховный суд РБ решил досрочно освободить 42-летнего азербайджанского вора в законе Рашада Исмаилова, также известного как Рашад Гянджинский. В июле 2019 года Исмаилов был признан виновным в использовании поддельных документов и незаконном провозе оружия и приговорён к десяти годам лишения свободы.