Под арестом отрастил сбритые брови. Расправившийся с сестрой при "изгнании бесов" признал вину в убийстве

Видео © LIFE

Житель Москвы Леонид Грейсер, который убил старшую сестру в ходе ритуального обряда и пытался сбежать из зала суда по вентиляции, признал вину в расправе над родственницей. Полгода без наркотиков сделали своё дело — парень отрастил сбритые волосы и брови и в целом стал выглядеть заметно лучше.

Теперь в "аквариуме" в суде молодой человек появился в наручниках. Конвоиров, охранявших его во время избрания меры пресечения в декабре прошлого года, уволили.

Видео © LIFE

Грейсер рассказал, что в Москве жил у сестры, переехав к ней от родителей. Молодые люди вместе употребляли запрещённые вещества, Леонид зарабатывал на жизнь, торгуя наркотиками в Сети. В день расправы над родственницей он принял изрядную дозу и стал слышать голоса. Они нашептали парню, что в девушку вселился шайтан. Сестра, увидев брата в таком состоянии, сильно перепугалась.

Леонид помнит, что выбежал из квартиры, нажал кнопку пожарной сигнализации — "зов о помощи", после чего родственница завела его в квартиру. Юноша не смог сказать, что происходило дальше, перед тем, как он положил тело убитой на первом этаже подъезда.