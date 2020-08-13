Несите кольца! В брачных агентствах отмечают наплыв клиентов после коронавирусных ограничений

За время пандемии коронавируса количество браков снизилось на 40%, но это не значит, что влюблённые люди вовсе отказались от встреч, сообщает NEWS.ru.

— В России увеличилось количество людей, которые хотят найти партнёра при помощи брачного агентства <...> Этим летом спрос на подобные услуги возрос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — цитирует издание сваху Галину Карасёву.

Она отмечает, что причины такого спроса основаны на том, что одним людям хочется больше общения с противоположным полом во время самоизоляции, а другие, напротив, не выдержали долговременного тесного общения со своей второй половинкой.

При этом сваха разделила своих клиентов на три категории. Первые хотят и готовы создать семью. Вторые к такому шагу не готовы. А третьи вовсе считают, что подбор подходящего партнёра — просто забавная игра.