Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Солт-Лейк-Сити полицейских собак отстранили от работы из-за афроамериканца

Решение власти приняли после нападения животного во время задержания.

60
Post cover

Фото © Facebook / slcpd

В американском Солт-Лейк-Сити временно запретили использовать служебных собак при "взаимодействии с подозреваемыми". Об этом со ссылкой на мэра города Эрин Менденхолл сообщает Salt Lake Tribune.

Решение было принято после нападения полицейского пса при задержании афроамериканца Джеффри Райанса. Согласно опубликованной в СМИ видеозаписи, команду атаковать мужчину собаке отдал страж порядка. Когда Райанс закричал от боли, патрульный не оттащил животное. В результате пёс повредил афроамериканцу сухожилие.

Самого копа отстранили от работы на время проведения расследования. Его коллеги выясняют, правомерно ли было применение силы против Райанса, находившегося на земле с поднятыми в воздух руками.

Трамп ответил на "ужасный" вопрос про гибель афроамериканцев от рук полицейских в США

По его словам, белые умирают даже чаще.

Ранее трём жителям штата Джорджия были предъявлены обвинения в убийстве афроамериканца на почве расовых предрассудков.

Выбор редакции

Loading...