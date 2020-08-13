В Солт-Лейк-Сити полицейских собак отстранили от работы из-за афроамериканца

В американском Солт-Лейк-Сити временно запретили использовать служебных собак при "взаимодействии с подозреваемыми". Об этом со ссылкой на мэра города Эрин Менденхолл сообщает Salt Lake Tribune.

Решение было принято после нападения полицейского пса при задержании афроамериканца Джеффри Райанса. Согласно опубликованной в СМИ видеозаписи, команду атаковать мужчину собаке отдал страж порядка. Когда Райанс закричал от боли, патрульный не оттащил животное. В результате пёс повредил афроамериканцу сухожилие.

Самого копа отстранили от работы на время проведения расследования. Его коллеги выясняют, правомерно ли было применение силы против Райанса, находившегося на земле с поднятыми в воздух руками.